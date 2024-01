Martha Isabel Bolaños fue una de las participantes de ‘Masterchef celebrity Colombia’ 2022 más comentadas en redes sociales. Varios de los fanáticos del programa escribían constantemente sobre la dura personalidad de la actriz, además de sus polémicas peleas con Carolina Acevedo, por ejemplo.

Ahora estará en ‘La casa de los famosos’, programa de RCN que contará con varias personalidades reconocidas en Colombia, participación que ha causado reacciones de los espectadores.

A pesar de tantas criticas, Bolaños decidió revelar a quién le debe su carácter fuerte: su madre.

Quién es la mamá de Martha Isabel Bolaños

Su nombre es Miryam Ortiz, es caleña y tiene 72 años. Según lo que contó la actriz colombiana, a ella le debe su carácter:

“Yo salí a ella, yo voy a la casa y ella pelea por todo, pero ella ya no va a cambiar, por eso fue yo salí así”.

Martha Isabel le abrió una cuenta de Instagram a su mamá con el objetivo de que ella la defendiera cuando llegaran críticas por medio de redes sociales.

Hasta donde confesó Bolaños, tanto su mamá como su abuela, de 92 años, se conservan muy bien, por lo que aún siguen acompañándola en cada paso de su carrera y su vida personal.

Poderosa razón por la que ‘la Pupuchurra’ decidió no tener hijos

Aseguró en una entrevista para ‘La red’ que no necesita a un hombre para ser feliz y esa idea va ligada a los hijos y su libertad:

“No necesito a un hombre para ser feliz. Decidí no tener hijos y sé que se debe amar mucho a un hijo, pero le doy gracias a Dios de no tener, porque yo me di cuenta de que mi libertad no la puedo negociar”.

