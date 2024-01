Martha Isabel Bolaños es una de las elegidas para ingresar a ‘La casa de los famosos’, el ‘reality’ de RCN que iniciará el 11 de febrero. Algunos televidentes tuvieron la oportunidad de verla en ‘Masterchef celebrity Colombia’ y quedaron con ganas de saber más de ella y cómo se comportará cuando tenga que convivir las 24 horas con las mismas personas.

(Vea también: Quién era el papá de Martha Isabel Bolaños y cómo murió: la actriz no lo alcanzó a conocer)

La carrera de Bolaños se disparó desde su participación en ‘Betty, la fea’, cuando interpretó a la ‘Pupuchurra’. A partir de ahí, varios espectadores vieron su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, su vida no fue sencilla cuando llegó a Bogotá en búsqueda de cumplir sus sueños.

Martha Isabel Bolaños casi es violada en paseo millonario

En una entrevista con el programa ‘Monólogos sin propina’, la actriz caleña relató el terrible momento que la llevó a pensar que no podría sobrevivir:

“Llevaba 20 días en Bogotá y me hicieron el paseo millonario. Yo vivía en Timiza, en el sur, tenía 20 años. Yo iba con mi novio de ese momento, nos cerraron, a él lo metieron al baúl y a mí me llevaron con ellos hasta las 6 de la mañana del día siguiente, fue muy fuerte el tema. Me sacaron la plata de los cajeros, me torturaron psicológicamente, no me hicieron nada gracias a Dios y luego nos soltaron”, relató la actriz.

(Vea también: Quién es la mamá de Martha Isabel Bolaños; la actriz le echa la culpa de su personalidad)

“Le tocaban el baúl y no contestaba y decían: ‘Ese hieju… ya se murió’. Me pegaron coscorrones y me decían: ‘Te vamos a comer y te vamos a matar’. Fue muy fuerte, yo pensé que hasta ahí llegaba yo”, finalizó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.