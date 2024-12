Por: El Colombiano

La periodista Vicky Dávila y el exministro Alejandro Gaviria, dos personalidades que desde ya suenan para integrar el partidor de candidatos presidenciales en 2026, sostuvieron un caldeado rifirrafe en la red social X, antes Twitter.

La discusión arrancó luego de que la exdirectora de la Revista Semana hiciera alusión a una entrevista que en 2023 ofreció Alejandro Gaviria, quien fuera ministro de Educación del actual Gobierno, y quien en ese entonces aseguró que con la información que tiene hoy “no habría entrado al Gobierno” de Gustavo Petro.

Frente a ello, Dávila cuestionó “qué información le faltaba”. Incluso, la comunicadora llegó a plantear un sondeo en la red social instando al exministro a contestar la pregunta.

Posteriormente, en otro tuit, la periodista increpó al también exrector de la Universidad de los Andes preguntando con dureza: “Cuénteme, cuando usted aceptó ser ministro de Petro, ¿no sabía que corrían la línea ética a lo Guanumen? ¿No sabía sobre el plan de Petro con el sistema de salud? ¿No sabía del pacto de La Picota? Todo eso se conoció en la campaña. ¿Qué esperaba?”, dijo.

En esa línea, aseguró que el problema de Gaviria fue que los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria “le hicieron creer que por ser ‘bonito’ y ‘novedoso’ lo iban a coronar presidente. Usted se alió con lo peor de la clase política, pero trató de disimular y desconocerlo”.

Adicionalmente, la periodista le enrostró al exministro que perdió la consulta de la Centro Esperanza, “sacó muy pocos votos” y que en ese entonces “le volvió a ganar la vanidad y la ambición”, por lo que aceptó ser ministro de Educación de Petro.

“En su gestión no hizo nada, y Petro lo sacó, sin pena ni gloria. Usted ni siquiera fue capaz de renunciar. Lo tuvieron que sacar, se quedó sin dignidad política”, agregó Dávila, quien incluso llegó a decir que la esposa de Gaviria, Carolina Soto, recibió supuestos contratos del exembajador Roy Barreras, “otro aliado de Petro”.

“Como usted veremos a muchos ministros de Petro (empezando por el canciller Murillo, su amigo Juan Fernando Cristo, todo ese grupito), haciéndose los desentendidos. Los colombianos están mamados de politiqueros oportunistas como usted. Por eso no marca en las encuestas. Y no se le olvide, mientras yo denuncié la porquería y la corrupción del Gobierno Petro, usted perteneció al él y se alió con quien tanto daño le ha hecho a Colombia. No sea morrongo”, agregó.

No contestó la pregunta @agaviriau. Usted afirmó, “con la información que tengo hoy, no hubiera entrado al Gobierno Petro”. Cuénteme, cuando usted aceptó ser ministro de Petro, ¿no sabía que corrían la línea ética a lo Guanumen”? ¿No sabía sobre el plan de Petro con el sistema de… https://t.co/M79lbcEyUE — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 17, 2024

Ante semejante andanada, Gaviria sostuvo que, “paradójicamente” la parecida a Petro es Dávila y que ambas son dos caras de una misma moneda. “Sus opiniones entrañan un populismo muy cercano al de Petro, una previsible división del mundo entre unas élites corruptas y un pueblo indignado que usted dice representar. Hay cierto facilismo en su crítica, cierta tendencia a simplificarlo todo. Como Petro”.

Por otro lado, el exministro reclamó que las opiniones de la periodista “revelan con frecuencia una intolerancia, una pugnacidad extrema que uno no quisiera ver en una persona con poder político. Sin tolerancia, lo estamos viviendo, la libertad corre peligro. Creo, para usar su lenguaje, que el país necesita otra cosa, más tolerancia, menos divisiones y menos odios artificiales”.

Señora @VickyDavilaH, Paradójicamente aquí la parecida a Petro es Ud. Son dos caras de una misma moneda. Sus opiniones entrañan un populismo muy cercano al de Petro, una previsible división del mundo entre unas élites corruptas y un pueblo indignado que Ud. dice representar…. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 17, 2024

Además, frente a los supuestos contratos de su esposa con Roy Barreras, Gaviria calificó a Dávila como mentirosa: “Ahora se mete con mi esposa. Respétela. Ella jamás tuvo un contrato con Roy Barreras ni con el Congreso. ¡Qué bajeza! Igual a Petro. Ruindad y mentiras”.

Según Gaviria, su esposa fue contratada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para un programa en América Latina ideada para el fortalecimiento de las oficinas económicas del Congreso.

Ud. es una persona mentirosa. Ahora se mete con mi esposa. Respétela. Ella jamás tuvo un contrato con Roy Barreras ni con el Congreso. ¡Qué bajeza! Igual a Petro. Ruindad y mentiras.https://t.co/P0u1If6bLE — Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 17, 2024

Dávila respondió y, al limitarse a compartir un artículo periodístico, alegó que el exministro de Educación “hace las cosas y luego le da vergüenza”.

El mentiroso es usted Alejandro. Hace las cosas y luego le da vergüenza. https://t.co/P248jtsRMc pic.twitter.com/Kpo3G7eL3G — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 17, 2024

