Los hijos del expresidente Juan Manuel Santos estuvieron en el programa ‘Denúdate con Eva’ y allí soltaron varias perlas sobre la política colombiana, teniendo como referencia los dos gobiernos de su padre.

Por ejemplo, Martín Santos calificó como “paradójico” el hecho de que algunas personas, como María Fernanda Cabal, aseguren que su padre, Juan Manuel Santos, sea quien controle los hilos de Colombia, cuando ha sido el único expresidente que se ha mantenido alejado de la política desde que dejó la Casa de Nariño.

“Es paradójico y cómico que le único expresidente que no participa en política es el que está detrás de todos los candidatos y presidentes, cuando el expresidente Uribe está metiéndose en política, diciendo que va a escoger a María Fernanda Cabal, a Miguel Uribe o Paloma Valencia, mientas que mi papá callado, viajando, dictando clases en universidades, en conferencias”, dijo.

De hecho, en el espacio digital, Estaban Santos complementó que su padre “supo pasar la página”, mientras que otros gobernantes no lo lograron hacer.

Martín Santos opina sobre Álvaro Uribe Vélez

“El tema de la traición empieza cuando mi papá nombra a tres persona en su gabinete que son contactores de Uribe… Cuando a uno le dicen o Petro o Uribe, no voy a responder. Los extremos terminan pareciéndose, para mí, una de las cosas que le están haciendo daño al país es el sectarismo alrededor de un nombre y lo que implica en el debate nacional. Los seguidores el uno o del otro son hostiles en redes, no reconocen nada del contrincante, las bodegas son iguales y nosotros estamos en la mitad”, precisó Martín Santos.

Esteban y Martín Santos opinan sobre Gustavo Petro

“Me genera tristeza por aquellos líderes progresistas y de izquierda que tienen mucho futuro, y Colombia le da la oportunidad a un líder de izquierda de ser presidente y lo que va a hacer este Gobierno es sepultar las voces de muchas personas que al compartir una visión de izquierda y estar con este Gobierno les va a costar llegar a posiciones de poder”, indicó Martín Santos.

Por su parte, Esteban Santos agregó: “Me parece que tiene buenas ideas e iniciativas, pero a la hora de implementarlas… El tema de la paz, maravilloso, pero el tema de inseguridad es crítico. A mí me molesta del Gobierno Petro que con el sector de hidrocarburos y energético se está llevando a que Colombia importe gas, petróleo y todo eso contamina 20 veces más que fortalecer nuestro sector. Con esos recursos podemos financiar todo el tema de las energías renovables. Del 1/10 le doy un 3″.

Martín Santos opina sobre candidatura de Vicky Dávila

“Las mujeres en Colombia están preparadas y creo que Colombia merece darles la oportunidad, no sé si en estas elecciones, pero no creo que ninguna de ellas [María Fernanda Cabal o Vicky Dávila] sean una opción en las próximas elecciones”, sostuvo Martín Santos.

Y añadió: “Siento que porque a uno lo odie alguien, uno no tiene que odiar de vuelta, Vicky Dávila no quiere a mi papá, no nos quiere a nosotros, no me quiere a mí. Yo tenía una extraordinaria relación con ella, me invitaba a su oficina, almorzábamos, de la noche a la mañana cambió, pero no significa que uno deba pagar con la misma moneda.. Creo que la próxima persona que vaya a ocupar la presidencia debe entender de política, de asuntos públicos y que sea los suficientemente formada en lo técnico para tener las finanzas y el país en orden”.

