La DJ y empresaria Marcela Reyes decidió romper el silencio y hablar con ‘Lo sé todo’ sobre su sorpresiva salida del ‘reality’ en el que participaba, una decisión que generó múltiples rumores en redes sociales y especulaciones sobre una supuesta multa millonaria. En la entrevista, la artista fue clara, contundente y, sobre todo, honesta al explicar que nada de lo que se ha dicho es cierto.

(Vea también: Nueva versión de quién estaría detrás de la salida de Marcela Reyes LCDF toma fuerza)

Desde el inicio de la conversación, Reyes cuestionó las versiones que circularon sobre un supuesto pago de 500 millones de pesos para abandonar el programa. “¿Cómo está la economía del país y ustedes creen que uno puede sacar 500 millones de pesos para pagar una multa?”, expresó, dejando en evidencia lo alejada que está esa versión de su realidad.

La DJ fue enfática al asegurar que no se ha pagado ninguna multa y que todo lo que se ha dicho al respecto es completamente falso.

Para Marcela, la vida real va mucho más allá de la ficción que se ve en televisión. “Si yo tuviera 500 millones de pesos en la cuenta, ¿ustedes creen que me levantaría a vender mis pijamas o mis productos? Esto es mi trabajo”, afirmó.

La empresaria explicó que su presencia constante en redes sociales y su actividad comercial no responden a un capricho, sino a la necesidad de salir adelante y sostener a su familia.

La artista también habló desde su rol como madre y cabeza de hogar. Contó que es ella quien cubre la educación y los gastos personales de su hijo Valentino, así como las responsabilidades con su madre y los colaboradores que dependen directamente de su trabajo.

“Si yo no trabajo, mi hijo no come”, dijo con franqueza, dejando claro que detrás de su imagen pública hay una mujer con obligaciones reales, preocupaciones y deudas, como cualquier otra persona.

Marcela comparó la situación con algo cotidiano: “Es como cuando uno no paga la luz, te la cortan. Esa es la vida real”. Con esto, quiso enfatizar que su día a día no es distinto al de muchas personas que se levantan cada mañana con preocupaciones económicas y responsabilidades que no se pueden evadir.

Sobre su paso por ‘La casa de los famosos’, reconoció que estuvo desestabilizada emocionalmente, pero aclaró que ocurrió por un hecho grave que nada tiene que ver con lo que se ha especulado.

Sin entrar en detalles, aseguró que el año pasado recibió todo tipo de ataques y comentarios negativos, pero aun así se mantuvo firme, sin esconderse, levantándose cada día pese a tener el corazón roto.

Reyes dijo que ha aprendido a poner límites. Aunque es una figura pública, decidió reservar ciertos aspectos de su vida personal.

“Hay cosas que me las voy a guardar”, dijo, explicando que es una decisión personal y necesaria para su bienestar. A pesar de que su experiencia en el ‘reality’ fue corta, aseguró que se fue contenta y con la convicción de que Dios sabe cómo hace las cosas.

Según adelantó, más adelante contará su verdad completa, cuando considere que es el momento indicado.

