La tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘ arrancó con grandes expectativas, luego del ingreso de 24 participantes que llegaron con un solo objetivo: avanzar lo más lejos posible en la competencia y quedarse con el premio mayor.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Renzo calentó ‘La casa de los famosos’ con un descuido en el baño y se volvió viral)

Como suele ocurrir en este tipo de formatos, no todos lograron consolidarse ante la audiencia. El pasado 25 de enero de 2026, se conoció el nombre del segundo eliminado de la temporada: Renzo Meneses, recordado por su paso por ‘El Desafío‘. El exdesafiante no consiguió el respaldo suficiente en las votaciones y obtuvo cerca del 5 % de apoyo, lo que selló su salida temprana del programa.

Luego de abandonar la casa, Renzo inició su gira de medios y fue invitado al programa ‘Buen día, Colombia’, donde habló sobre su experiencia dentro del ‘reality’.

Lee También

Mientras Renzo hablaba en el programa, se emitieron declaraciones de ‘Anamar’, su expareja, quien desmintió varios puntos mencionados por él. La reacción del exdesafiante quedó registrada por las cámaras: una expresión de sorpresa y desconcierto que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

‘Anamar’ no se guardó nada y arremetió contra Renzo, señalándolo de no ser un padre presente y de no aportar económicamente al menor. Además, volvió a traer a la conversación el tema del presunto maltrato físico, recordando el conflicto que, en su momento, se convirtió en tendencia en plataformas digitales.

Ante estas acusaciones, Renzo decidió responder en vivo. Posteriormente, un clip de sus declaraciones empezó a circular en X, donde varios usuarios lo cuestionaron y reprocharon por lo ocurrido con su expareja. En su defensa, el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos 3′ aseguró que el caso está en manos de sus abogados, argumentando que se trataría de señalamientos que afectan su buen nombre.

“No hay una verdad absoluta. En este momento solo son señalamientos. Todo está en manos de mis abogados”, afirmó inicialmente. Luego agregó que fue él quien tomó la decisión de denunciar y que prefirió guardar silencio para no exponer públicamente a la madre de su hijo. “Siempre he sido caballero hasta el final”, expresó.

‘Anamar’ volvió a hablar con pruebas del maltrato que sufrió con Renzo

‘Anamar’ volvió a referirse nuevamente sobre el tema e indicó lo siguiente:

“El silencio no es olvido, es una forma de sanar. Durante mucho tiempo opté por callar porque para mí esa historia ya estaba cerrada, era un capítulo del pasado que había decidido dejar atrás. No quería volver a tocar este tema, pero hoy me veo en la obligación de hablar para aclarar un punto puntual”, explicó ‘Anamar’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EMFUROR | Tu Contenido en Tendencia (@emfuror_)

Luego, dijo:

“Me sorprende profundamente escuchar que se diga que el maltrato nunca existió, que todo es mentira y que no ocurrió absolutamente nada. Me pregunto cómo se puede negar algo que sí sucedió, algo que yo viví. Si en el fondo de su corazón el maltrato nunca existió, entonces ¿por qué me pidió disculpas por algo que, según él, no hizo?”.

“No hablo desde el rencor, hablo desde la verdad. Existen pruebas que respaldan lo que viví y lo que denuncié. No se trata de inventar historias ni de dañar a nadie, sino de aclarar que la denuncia no es falsa, como se ha querido hacer ver, sino real”, dijo la exparticipante de ‘El Desafío’.

Yo voy a seguir adelante con la verdad y con dignidad. No voy a callar cuando se intenta desmentir algo que sí ocurrió. Solo quiero dejar claro que mi denuncia no es falsa y que todo lo que he dicho corresponde a la realidad que viví.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.