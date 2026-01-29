En la noche de este 12 de enero, el Canal RCN dio inicio a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos‘, uno de los realities más exitosos y comentados de la televisión colombiana. En esta nueva edición, 24 celebridades ingresaron a la casa estudio con un mismo objetivo: conquistar al público y llevarse el premio de 400 millones de pesos.

Desde su estreno, el programa promete mantener a los televidentes conectados tanto a las emisiones diarias como a la señal 24/7, siguiendo cada movimiento de sus participantes favoritos.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la gala de estreno fue la entrada de Yuli Ruiz, una participante que despertó curiosidad inmediata entre los espectadores. Muchos se preguntaron quién es, a qué se dedica y por qué es famosa. Además, su presentación no pasó desapercibida, pues lanzó lo que muchos interpretaron como una indirecta muy directa al actor Alejandro Estrada, causando conversación desde el primer minuto.

Sin embargo, días después la empresaria conversó con el actor y le dejó claro que no ingresó al reality con la intención de iniciar una relación sentimental.

Desde su ingreso, Yuli se convirtió en tendencia y empezó a dar de qué hablar, tanto por su personalidad como por su actitud segura dentro de la casa. Por eso, a continuación te contamos lo que se sabe de ella y los primeros momentos que marcaron su paso por el reality.

¿Quién es Yuli Ruiz, participante de ‘La casa de los famosos’?

Yuli Ruiz es empresaria, creadora de contenido, profesional en el área de la belleza y modelo. Nació en Calarcá, Quindío, y a sus 32 años ha logrado consolidar una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde supera los 700 mil seguidores. Gracias a su imagen, carisma y constancia, se ha convertido en una figura influyente dentro del mundo digital.

Durante su presentación en el ‘reality’, Yuli se autodenominó como “la bomba sexy de la casa”, dejando claro que llega con una personalidad arrolladora, sin miedo a mostrarse tal como es. Desde el primer momento aseguró que su intención es jugar con estrategia, carácter y autenticidad, con la mira puesta en llegar hasta la final y quedarse con el premio mayor.

Cabe recordar que Yuli fue una de las participantes que más polémica causó incluso antes de entrar al programa. Su ingreso se dio a través de votación del público, aunque en redes sociales surgieron comentarios de usuarios que afirmaban no conocerla y cuestionaban el respaldo que recibió, señalando incluso el uso de bots, versión que nunca fue confirmada.

El primer conflicto que tuvo Yuli Ruiz en el ‘reality’

La polémica no tardó en trasladarse al interior de la casa. Durante los primeros días, Yuli protagonizó un fuerte cruce con ‘Beba’, debido a diferencias en personalidad y, especialmente, por su forma de vestir. En medio de la discusión, Yuli calificó el estilo de su compañera como “vulgar”, comentario que no cayó nada bien entre los participantes.

Lejos de quedarse en silencio, ‘Beba’ decidió poner límites y defenderse, dejando claro que no permitiría ser juzgada ni utilizada como el “comodín” de la casa. El enfrentamiento dejó en evidencia que Yuli no teme decir lo que piensa, pero también que su actitud podría traerle más de un conflicto en la convivencia.

Así, Yuli Ruiz se perfila como una de las participantes más controversiales de ‘La casa de los famosos 3‘, una mujer que despierta amores y odios y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos capítulos del ‘reality’.

