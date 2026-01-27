Andrea Serna lo dejó claro en el avance del ‘Desafío’ para hoy, el botín es bastante jugoso y la casa que gane se va a tapar en plata… Apenas para el arriendo y disfrutar de comodidades.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Renzo, eliminado de ‘La casa de los famosos’, sudó frío en RCN por lío luego del ‘Desafío’)

Sin embargo, la cosa se pondrá tensa. Algunos no piensan en equipo, sino en su bienestar y eso no les gusta a varios.

‘Desafío Siglo XXI’, EN VIVO

Siga acá lo que pasa en el ‘reality’ de Caracol Televisión, desde las 8:00 de la noche:

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z