El cierre de la tercera semana de ‘La casa de los famosos’ volvió a dejar drama entre los concursantes por una nueva eliminación en el capítulo de este domingo primero de febrero. La nueva salida estuvo entre Marilyn Patiño, Sofía Jaramillo, Lorena Altamirano, Alexa Torres, ‘Campanita’, Tebi Bernal y Jay.
(Le puede interesar: ‘Anamar’ volvió a hablar del lío con Renzo, exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Cómo se puede negar”)
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
Carlos Giraldo, de 'La red', contó cómo fue víctima de robo durante popular reinado Reconocido actor se suma a críticas contra ‘influencers’ en producciones y les tira sablazo: "Un fracaso" "Para todos los hij...": Luis Alfonso se desató por situación sobre Yeison Jiménez, en homenaje Yeison Jiménez pudo arreglar diferencias con Alzate antes de morir; "los dos estaban felices"
¿Quién fue el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos?
El público decidió que el participante que debía despedirse era Sofía Jaramillo, quien se fue del ‘reality’ al haber recibido la votación más baja con un 9.90 %, frente al 11.59 % de Marilyn Patiño, quien no ocultó su tristeza y se quebró en llanto ante la nueva eliminada. La modelo acompaña a Luisa Cortina y Renzo Meneses en la lista de los eliminados por elección de los espectadores, además de la DJ Marcela Reyes, quien renunció durante la primera semana.
Ver esta publicación en Instagram
El primer fue salvado fue Tebi Bernal, quien recibió la votación de 16.79 %; le siguió con un 19.16 % Alexa Torres, quien varios de sus compañeros querían que saliera. ‘Campanita’ también celebró su salvación al haber obtenido el 15.72 %.
Con un 12.21 %, los televidentes decidieron que Lorena Altamirano tenía que seguir en la competencia. Jay también sufrió para salvarse, pero le bastó un 11.66 % para mantenerse vivo en el ‘show’.
Finalmente, Patiño fue el último participante en salir de la sala de nominados, dejando a Jaramillo solo, quien tendrá la oportunidad de sentenciar a dos participantes este 2 de febrero.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO