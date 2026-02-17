Entre las sorpresas en el mundo del espectáculo, una polémica tomó un inesperado camino en ‘La casa de los famosos después del problema que surgió entre ‘Juanda Caribe’ y Alexa Torres.

El caso se presentó después de que el novio de la creadora de contenido cucuteña visitó el espacio en una dinámica conocida como ‘Congelados’, en la que una persona del exterior se comunica con los concursantes mientras están inmóviles.

Esto abrió campo a un inesperado reclamo en el que el hombre afirmó que el humorista barranquillero tuvo interacciones subidas de tono con su novia, usando palabras explícitas en vivo durante la emisión de Canal RCN durante el domingo 15 de enero de 2026.

‘Juanda’ se defendió y aseguró que se iría del formato si se demostraba en un video que eso había sucedido, a pesar de que reconoció que hizo un gesto que fue el que originalmente provocó la queja de la joven.

Sin palabras, se están yendo contra las marcas. La cosa se puso color de hormiga 🫥🫥🫥#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/jPFJPzgSvA — BM🖤🧚🏼‍♂️ (@BrendaMedi94320) February 17, 2026

Aunque ‘Juanda Caribe’ había dicho que se iría, lo que sucedió en esa interacción fue que hubo múltiples cuestionamientos en contra de Alexa (varios de mujeres) por la manera en la que reaccionó ante un hecho en el que ella insistió que tuvo incomodidad.

Lejos de llegar a una solución explícita sobre el tema, el llamado ‘Jefe’ de ‘La casa de los famosos’ los invitó a un diálogo para llegar a puntos de acuerdo después de lo sucedido.

Lo cierto es que la reacción en redes sociales fue un auténtico sacudón en contra de varias de las marcas patrocinadoras como Ruby Rose, Origen Botánico, Tostao y Poción en esos espacios digitales.

En un caso que salpicó por fuera de Canal RCN, estos negocios fueron blanco de críticas por parte de usuarios que los cuestionaron con dureza al considerar que no hubo apoyo para Alexa Torres en esa situación. Como detalle que no es menor, la cuenta de Instagram de Mac Pollo, otra de las empresas presentes en el formato, cerró los comentarios del público.

Hasta el momento, ninguna de las compañías ha reaccionado ante un caso que ha sido fuertemente juzgado por las personas. Esta fue una publicación en la que se divulgaron las quejas en contra de las marcas:

Esta no es la primera vez que una marca resulta afectada por las interacciones entre los participantes, al punto que Montoc reaccionó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ por los insultos dentro del formato.

La molestia por la forma en la que concluyó el tema no solo quedó en evidencia en las redes sociales, sino que Vicky Berrío se refirió en ‘El after’ de Canal RCN en la emisión del lunes 16 de febrero de 2026 al choque entre ‘Juanda Caribe’ y Alexa, a quien le expresó su respaldo.

“Yo como mujer si siento sororidad frente a la situación que está pasando con Alexa. Siento que aquí sí debemos acompañarnos. ¿Quién soy yo para invalidar la posición de que ella se sienta incómoda ante ese comentario? Ella se sintió mal y está en todo su derecho de manifestarlo”, indicó en primera instancia.

Berrío señaló que en ese escenario de confusión que se planteó por la interacción entre ‘Juanda Caribe’ y Alexa Torres hubo una posibilidad de que el barranquillero explicara que hubo una malinterpretación en su gesto como parte de un reconocimiento a la incomodidad que causó, algo que finalmente no sucedió y que cuestionó por la manera en la que finalizó.

“Yo siento que Alexa esperaba unas disculpas y yo también”, sentenció la antioqueña, que en ese momento recibió el respaldo de Karen Sevillano frente a ese planteamiento por lo sucedido.

La reacción se presentó justamente luego de que el formato buscó una intermediación en el controversial caso durante la emisión del lunes 16 de febrero de 2026 en la que se abordó el caso en vivo.

Este es el video con el fragmento de la postura de la presentadora de ‘El after’ de ‘La casa de los famosos’, en medio de una situación que tiene en el ojo del huracán no solo a Canal RCN sino a las marcas patrocinadoras:

Incluso, Melissa Gate, que se quejó de acoso en ‘La casa de los famosos’ en 2025, se sumó a las voces de apoyo para Alexa Torres, con una foto en la que aparecen ambas y un mensaje tajante.

“Ahí adentro todo se siente el doble: las miradas, los comentarios, las indirectas, la presión… Te mando mi fuerza, porque tú no estás perdiendo: estás resistiendo”, escribió.

