En medio de las recientes controversias en ‘La casa de los famosos’, un delicado capítulo está sobre la mesa por un fuerte señalamiento que abrió paso a una frase que se volvió tendencia y se viralizó.

¿Por qué Melissa Gate se quejó de acoso en ‘La casa de los famosos’?

Melissa Gate afirmó que fue acosada por Altafulla en ‘La casa de los famosos’ debido a que el barranquillero se excedió en cercanía y gestos de cariño, sobre los que ella le expresó desacuerdo en repetidas ocasiones sin tener respuesta positiva.

Aparte de múltiples videos que salieron a flote de esos momentos, se viralizó la frase “no es no”, como una referencia al llamado de rechazo a ese tipo de situaciones como las que expuso la concursante del ‘reality’. De hecho, se movió fuerte en la red social X (antes conocido como Twitter).

“‘No es no’ ya superó el millón de menciones y es tendencia internacional, junto a #LaCasaDeLosFamososCol2”, indicó un usuario, al exaltar el señalamiento de Melissa Gate sobre este tema.

Cabe resaltar que Canal RCN no se ha referido en específico al tema, a pesar de que los presentadores en el denominado ‘After’, como Karen Sevillano y Santiago Vargas, fueron duramente criticados por usuarios debido a su reacción a la queja de Melissa Gate.

Por ahora queda esperar el remate de una temporada en ‘La casa de los famosos’ en el que la mencionada participante puso el dedo en la llaga sobre el acoso, controversia en la que también estuvo involucrado antes Altafulla en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2017.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Ese “jefe ayúdeme” me dolió, ella desde hace mucho estaba pidiendo ayuda 😭😭 NO ES NO

VOTA POR MELISSA #ElCartelDeLaChancla #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/5kVz10CEGl — Vane🫦 (@vanets219) June 6, 2025

NO ES NO ya superó el Millón de menciones y es Tendencia Internacional, junto a #LaCasaDeLosFamososCol2 y por supuesto nuestra Melissa con más de 170.000 menciones, eso sí es ganar un debate, además de que tendremos escándalo nacional por el tema del abuso, NO ES NO @CanalRCN pic.twitter.com/NezsQ5PWNj — Kavir Sanchez (@KavirSanchez) June 5, 2025

ERES BERRACA MI AMOR TE AMO MELISSA GATE 🖤💜🩷

NO ES NO!#LaCasaDeLosFamososCol2#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Oq8BiPIFOt — Kris GATONEGROGATE. (@sirkeiii) June 5, 2025

No es No

Si, ella ganó el debate aunque tú quieres ver q no. Ganó la prudencia,la coherencia, la firmeza, el poder femenino frente al egocentrismo de un seudo macho alfa con masculinidad frágil. #MelissaGanadora #VotaPorMelissa #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososcol2 pic.twitter.com/UHK346BymU — Monchy85🥰 (@CardozaPalencia) June 5, 2025

La funada que les está metiendo a estos jugadores por la payasada que hicieron. No entiendo para que ponen a los jugadores en estas, ellos ni saben el contexto de lo que está pasando con este tipo dentro del reality

No es No

ALTAFULLA ACOSADOR

#LaCasaDeLosFamososCol… pic.twitter.com/MkoalUlSmm — BorisCol (@boris_col) June 5, 2025

¿Qué debe hacer una persona si es acosada?

Si bien Melissa Gate le informó a Canal RCN del acoso de Altafulla para frenarlo en ‘La casa de los famosos’, hay pasos claves que se deben tomar para quienes pasan por una realidad así:

No responder al acosador: evita interactuar con la persona que te acosa. Las respuestas pueden alimentar el comportamiento del agresor y empeorar la situación. Mantener la calma y no ceder a provocaciones.

evita interactuar con la persona que te acosa. Las respuestas pueden alimentar el comportamiento del agresor y empeorar la situación. Mantener la calma y no ceder a provocaciones. Guardar evidencia: recopilar pruebas del acoso, como capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto o grabaciones. Estas evidencias son esenciales si se decide denunciar el incidente ante las autoridades o plataformas digitales.

recopilar pruebas del acoso, como capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto o grabaciones. Estas evidencias son esenciales si se decide denunciar el incidente ante las autoridades o plataformas digitales. Bloquear y denunciar al acosador: utilizar las herramientas de bloqueo y denuncia que ofrecen las redes sociales y plataformas en línea. Esto limitará el contacto con el agresor y notificará a la plataforma sobre el comportamiento inapropiado.

utilizar las herramientas de bloqueo y denuncia que ofrecen las redes sociales y plataformas en línea. Esto limitará el contacto con el agresor y notificará a la plataforma sobre el comportamiento inapropiado. Informar a un adulto de confianza: hablar con una persona en quien se confíe, como un familiar, amigo, maestro o consejero. Ellos pueden brindarte apoyo emocional y ayudarte a tomar decisiones sobre cómo proceder .

hablar con una persona en quien se confíe, como un familiar, amigo, maestro o consejero. Ellos pueden brindarte apoyo emocional y ayudarte a tomar decisiones sobre cómo proceder . Denunciar a las autoridades : si el acoso incluye amenazas, difamación o cualquier otro comportamiento ilegal, es importante denunciarlo a la policía o a las autoridades competentes en el país. En Colombia, por ejemplo, se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional .

: si el acoso incluye amenazas, difamación o cualquier otro comportamiento ilegal, es importante denunciarlo a la policía o a las autoridades competentes en el país. En Colombia, por ejemplo, se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional . Buscar apoyo profesional: si el acoso está afectando el bienestar emocional, considerar hablar con un psicólogo o terapeuta. Ellos pueden ayudar a procesar la situación y brindar herramientas para afrontarla.

Es importante señalar que los usuarios se quejaron del acoso de Altafulla a Melissa en ‘La casa de los famosos’, a pesar de que el hombre al ser consultado sobre el tema lo ha evadido en repetidas ocasiones.

Ahora, queda en manos de Canal RCN darle manejo a un tema que es parte de la sociedad no solo colombiana sino internacional, para evitar que un mal que es una realidad simplemente quede como cuento de ‘reality’.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Gate, cuyo nombre real es Melissa Puerta Giraldo, es una influencer, empresaria y barbera colombiana nacida el 4 de febrero de 1991 en Medellín, Antioquia. Es conocida por su estilo directo y sin filtros, lo que la ha hecho destacar en redes sociales y medios de comunicación. Ha participado en reality shows como ‘El poder del amor’ y ‘Guerreros’, donde su personalidad ha generado tanto admiración como controversia.

Antes de su incursión en el mundo del entretenimiento, Melissa tuvo una barbería, la cual tuvo que cerrar. Además, ha compartido públicamente su doloroso pasado, incluyendo una experiencia de intento de suicidio, lo que ha influido en la construcción de su personaje público.

En ‘La casa de los famosos’ de Colombia, Melissa se destacó por sus interacciones con otros participantes, especialmente con Yina Calderón. Ambas protagonizaron varios enfrentamientos, intercambiando críticas y comentarios fuertes, lo que mantuvo a la audiencia atenta durante la temporada. Su estilo auténtico y sin censura continúa atrayendo a una amplia audiencia.

