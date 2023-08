Para nadie es un secreto que la mayoría de artistas en el mundo, principalmente los de música popular, están expuestos a una vida rodeada de descontrol y alcohol.

El antioqueño Alexis Escobar —que hace poco estrenó su propio bus personalizado— es uno de ellos y así lo confirmó este domingo en el programa ‘La red’, de Caracol Televisión.

“Mi problema es que se me pega mucho la aguja. Cuando me pongo a beber realmente se me pega la aguja y me pueden dar dos o tres días bebiendo”, aseguró el artista.

Pero lo curioso de su situación es que, según explicó, cuando está pasado de tragos comienza a regalar su dinero.

“Tengo la mala costumbre de que cuando tengo [plata] me emborracho y si tengo un peso en el bolsillo empiezo a regalarlo, así sea poquito”, comentó.

Acá, las palabras de Alexis Escobar:

Alan Ramírez tuvo problemas con el alcohol

Una situación parecida la vivió el también cantante de música popular Alan Ramírez, quien hace unos días narró que llegó al punto de sentirse alcohólico.

“Cuando tienes un problema como lo es el alcohol y no tienes autocontrol es algo delicado. Yo me tomaba un trago y al otro día me levantaba con ganas de seguir tomando. A mis 24 años ya me sentía alcohólico. Tenía una rutina de jueves a domingo donde todos los días tomaba”, le contó al mismo programa de chismes.

De acuerdo con el cantante, el alcohol le estaba ocasionando problemas familiares y profesionales. Incluso, este habría sido una de las causas para que terminara su relación amorosa después de 10 años.

“Acabas con tu vida y tu salud. Llegó un punto en el que el trago ya no me entraba. El cuerpo ya no me recibía el trago y me tocó empezar a mezclarlo”, agregó el artista.

Acá, su historia: