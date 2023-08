La reacción de Mary Méndez se vio este 12 de agosto de 2023 en ‘La red’ luego de que en ese espacio fuera presentada una entrevista en la que se dijo que Ciro Quiñónez había terminado el 6 de julio un noviazgo de más de un año y medio.

En la nota, el artista culpó a su expareja la ruptura: “Ella no entendía la carrera de un artista y eso volvía tóxica la relación. Yo ya venía un poco cansado y para mi cumpleaños mis amigos me hicieron una fiesta en Cartagena de puros hombres. Pedí permiso y ella me dijo: ‘Si te vas, terminamos’. No me quería dejar ir y dije: ‘Me voy, terminemos, primero mis amigos”.

Y aunque el cantante fue consultado sobre si ya tenía a alguien, este dijo que no formalmente: “Me doy oportunidades muy rápido. Nunca he tenido tusa, soy muy fuerte en el amor y cuando termino, me voy a conocer gente”.

Mary Méndez estalla contra Ciro Quiñonez por su trato a las mujeres

La ira de la presentadora se desató, inicialmente, cuando escuchó al cantante hablar de las mujeres con las que les gusta andar.

“Mis amigos me llaman marrano porque las opero; lo que haya que hacer, les hago. Y a la que llegue, si hay que hacerle un retoquito, se lo hago”, dijo el hombre.

Fue así como Méndez soltó su primera reprimenda: “Estoy escandalizada, vea don Ciro, usted quiere es tener al pie a una mujer como si fuera un electrodoméstico a la que le va comprando partes. Explíqueme, qué eso que ‘a la que le falta algo, yo la opero, le hago un retoquito’”.

Y añadió: “Qué esa falta de respeto. Es más, le digo una cosa, veo en una entrevista así y nunca me meto con un hombre de esos. Usted no quiere una mujer, quiere un adorno y un accesorio”.

Ciro Quiñonez conquistó reina teniendo novia; Mary Méndez, en ira

Sin embargo, la historia tomó un inesperado giro, pues después de haber grabado la entrevista, ‘La red’ sorprendió al cantante en uno de los conciertos de la Feria de las Flores que recientemente se efectuó en Medellín de la mano con Manuela Vélez, Miss Señora Mundo Colombia 2019.

Y aunque Quiñónez aseguró que era una fan suya, luego reconoció que era su novia y dijo desde cuándo estaba con ella: “La conocí en mayo, grabando los videos de mi último CD, fue una de las modelos”.

Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol)

Esto dio pie para que Mary Méndez se volviera a despachar: “Don Ciro, por la manera en la que usted maneja sus relaciones es que los hombres tienen mala fama: de perros cachones, de todo”.

Acto seguido, la presentadora hizo cuentas y le enrostró al artista que había conseguido pareja sin haber acabado su noviazgo anterior:

“En matemáticas, yo no es que yo sea la lumbrera, pero dijo que había terminado en julio y resulta que el video de su CD lo grabó en mayo”.

En consecuencia, le mandó otro regaño: “Si está buscando una mujer que confíe en usted, deje de andar con cada vieja que sale en sus videos”.

Por último, tuvo palabras para la modelo: “A Manuela Vélez, en unos mesecitos hablamos... Que les dure mientras dure, pero más futuro tiene el ayer”.