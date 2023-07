Mary Méndez se encontró con una inesperada situación en la emisión de ‘La red’ del sábado 29 de julio, a costa de un mensaje en el que le expresaron algo más que admiración.

Así como algunos exconcursantes del ‘Desafío’ se han destacado por sus acciones, Douglas Mackarthur Blanco, nombre completo de Mackarthur, sorprendió frente a la pantalla chica.

Video de Mary Méndez con Mackarthur, del ‘Desafío’, que se le declaró en ‘La red’

Así fue la mencionada declaración del exparticipante del ‘reality’ en plena emisión de ‘La red’ y la reacción de la presentadora del magacín frente a ese mensaje.

El tema surgió debido a que Mary Méndez volvió al programa de entretenimiento de Caracol Televisión después de que estuvo por fuera debido a sus vacaciones.

“Hago este video para darte la bienvenida al programa, soy el Mackarthur bueno, el exparticipante del ‘Desafío the box’. De verdad, te admiro mucho y estamos muy felices de que vuelvas al programa”

Después de hacer referencia al regreso de la samaria a ‘La red’ luego de varias semanas de ausencia, aprovechó para soltarle una inesperada declaración sobre su interés.

“De hecho, me lo veo [el magacín] solo por ti. Eres una mujer hermosa, demasiado talentosa y enfocada. Me tienes loco todos los días. Espero que estés muy bien, espero poder conocerte algún día y si estás recibiendo hojas de vida, voy a ser el primero en enviarla”, finalizó.

Méndez no se mostró convencida de las palabras del hombre que hizo parte de los equipos de Alpha y Beta en el programa de competencia físicas de Caracol Televisión y así lo hizo notar en su respuesta.

“¿Tú me has visto a mí en persona? Esa es la pregunta. Si me has visto en persona cambiarías de opinión, pero te amo”, aseveró, aunque fue clara en señalar a su compañero Carlos Giraldo como el responsable de ese saludo.

“Yo sé de dónde viene todo esto porque hay alguien que te ofrece”, indicó. “Mackarthur, de verdad, me ennoblecen tus palabras así que muchas gracias”, sentenció.

Esta interacción entre la presentadora del programa de entretenimiento de Caracol Televisión y el exconcursante del ‘Desafío’ se presentó en la misma emisión en la que otra exparticipante, ‘Gema’, destapó su cambio físico.

Mary Méndez recibió este mensaje después de que se animó a compartir con sus seguidores cuál ha sido su máximo peso corporal, además de hablar sobre su actual condición física.