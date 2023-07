El final de la temporada 19 del ‘Desafío’ abrió espacio para que muchos estuvieran pendientes sobre la situación de los ganadores, más después de que uno anunció que le dará un regalo al rival que venció.

Lo cierto es que después del programa de competencias físicas de Caracol Televisión, que tendrá una dura baja para las próximas ediciones, los reflectores también han apuntado hacia otros exconcursantes.

De esta manera, de la misma forma en la que ‘Guajira’ se sinceró sobre las razones por las que se alejó de algunos de sus colegas, otra figura sorprendió con un notable cambio.

‘Gema’, cuyo nombre real es Alejandra Ulloa, se animó a mostrar frente a la pantalla chica la modificación en su aspecto después de que pasó por el castigo de corte de pelo en el ‘reality’.

Video de cómo fue cambio de ‘Gema’ después del ‘Desafío’

Ulloa antes había aparecido con una pañoleta en su cabeza cuando estuvo como invitada en ‘Día a día’, pero en ‘La red’ expuso cómo quedó con la modificación de su nuevo aspecto.

Este es el video desde la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento de Caracol en la que es posible observar el notable cambio que tuvo ‘Gema’ frente a la imagen que antes mostró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Red Caracol (@laredcaracol)

La exparticipante del ‘Desafío’ explicó qué pasó con ella después de su paso por el ‘reality’ y las motivaciones que tuvo para tomar esa determinación, que la dejó muy diferente, incluso, a cómo llegó antes del concurso.

¿Qué pasó con ‘Gema’ luego del ‘Desafío’?

La boyacense de 30 años se sinceró en ‘La red’, donde explicó cómo fue ese cambio que decidió después de que quedó con un corte con poco cabello debido al castigo en el ‘reality’.

“Quise volver a tener el cabello largo, como me lo soñaba como lo tenía antes de estar en el ‘Desafío’, antes de que me lo cortaran”, relató sobre su nueva apariencia.

A pesar de que en su momento recibió voces de aliento de parte de ‘Maleja’, otra exconcursante que también sufrió esa misma situación en su paso por el ‘Desafío’, ‘Gema’ fue clara sobre su determinación.

“Me ayudó también a aumentar un poco mi autoestima porque después del corte la verdad quedé muy dolida”, reconoció sobre esa realidad que vivió por el ‘Desafío’.

Lo cierto es que también estuvo en el quirófano porque, según afirmó, perdió aproximadamente 7 kilogramos y eso también afectó en su ánimo porque no le gustaba cómo se veía.

De ahí, se hizo una lipotransferencia con la que quedó con el “cuerpo de guitarra” que siempre quiso, lo que calculó que le costó unos 60 millones de pesos en el procedimiento y demás.

“Las críticas no están en mí, no me interesan. Me siento bien así”, afirmó sobre los cuestionamientos que pueda recibir por el tema.