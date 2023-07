Yan no ganó el ‘Desafío’, pero sí se llevó unos jugosos premios en dinero y dos vehículos. Su participación en el programa hizo que los colombianos se acercaran mucho más a él a través de la pantalla y eso lo agradeció.

“Me sentí muy feliz”, dice sobre el momento en el que le dijeron que se ganó una moto gracias al apoyo del público. “Me han tocado las duras y las maduras. Soy uno de esos colombianos que ha luchado para salir adelante y estoy agradecido. No fue fácil estar en medio de tantos atletas porque acá viene gente buenísima, pero yo sabía que Dios me iba a respaldar“, aseguró.

Además, durante la competencia, Yan se ganó otra moto, así que tiene dos vehículos a las que ya les tiene un plan. “No me las esperaba, pero siempre Dios da más de lo que le pido. Tengo dos motos, pero se habrán dado cuenta que tengo como 20 sobrinos así que me sirven para salir a pasear con ellos, con mi hija, mis papás, ellos están muy felices por esto que me está pasando y también agradecidos. Vamos a ver qué se hace con las motos y tengo en mente salir de aquí y dar una vuelta con las motos a todos mis sobrinos y mi familia”, dijo.

Yan hace parte de la etnia indígena paez y aseguró que en Ricaurte, municipio del Huila, no es común ver motos de tan alto cilindraje, así que las personas quedarán sorprendidas.

“Para ellos va a ser algo increíble. En mi pueblo la moto de más alto cilindraje es por ahí una 150 (cc) y llegar con una 400 y una 660, la gente no lo va a creer porque es algo tan grande en mi pueblo, que la gente va a estar feliz”, aseguró en este video.

Qué motos se ganó Yan en el ‘Desafío’ y cuánto valen

El participante que perdió la final con ‘Senséi’ se sintió muy querido por el público, pues, a pesar de que ya todos sabían que se había ganado una moto, los televidentes le dieron otra con sus votos.

“Me esperaba el apoyo porque yo como ellos sabemos lo difícil que es salir adelante. No solo yo he pasado por eso, dino que los televidentes se identificaron conmigo porque cada día la luchan y quieren salir adelante. También es porque siempre intento hacer las cosas de corazón y de la mano de Dios“, dijo.

Él se ganó una Dominar 400 que está valorada en 17’990.000 pesos y una Triumph Trident 660 que la distribuidora aún no ha dicho el precio, pero que llegó al país a unos 50 millones de pesos.

De hecho, él tuvo que darle su lugar a otro participante porque tuvo la posibilidad de luchar por otra moto, así que permitió que su compañero Mateus luchara y se llevara el vehículo

“Lo elegí a él porque no le ha tocado nada fácil y tiene una mamá que la ha dado toda por él, como la mía. No sé, fue la primera imagen que se me vino a la mente cuando miré a los participantes. Quise darle esa oportunidad porque sé que le ha tocado muy difícil”, dijo.