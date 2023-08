Joaquín Guiller, cantante de música popular, denunció en las últimas horas que fue víctima de robo de autopartes de dos de sus carros mientras se encontraba en la capital del país.

Los hechos se registraron el pasado viernes 4 de agosto, en el sector del Salitre, en el noroccidente de Bogotá, cuando el cantante se percató que le hurtaron dos llantas de sus vehículos particulares.

“Increíble, este fue el carro que me estrené hoy en Bogotá y se me le llevaron la llanta. Y a este que siempre llevó en Bogotá, también. Es de no creer la inseguridad, la capital de Colombia, los dos carros a la vez”, indicó el cantante en un video en a través de redes sociales.