Elizabeth Loaiza, reconocida modelo colombiana, contó en charla con La Red en Caracol TV que ha tenido una muy mala experiencia en la ciudad de Cartagena, pues la han robado tres veces; sin embargo, en la última alcanzó a temer por su vida.

Las dos anteriores, relató la caleña, no fueron tan traumáticas como la última. En la primera, le raparon una cadena; luego, el celular se lo sacaron, pero en la tercera alcanzó a interactuar con los ladrones.

“Siempre que he ido a Cartagena me han robado. La primera vez me raparon una cadena, luego perdí el celular, me lo sacaron…”, contó la modelo.