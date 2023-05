La modelo Elizabeth Loaiza es una de las famosas colombianas que fue víctima de la reconocida y delicada cirugía de biopolímeros, al igual que otras mujeres de la farándula colombiana como Lina Tejeiro y Jessica Cediel.

Loaiza mostró hace unas semanas la cicatriz que le quedó luego de someterse a la cirugía de extracción de biopolímeros y dio a entender en el programa de ‘La Red’ que quedó sorprendida, por esto dijo: “La cicatriz quedó en la mitad de la cola. Horrible. Quedé en ‘shock’. Es como si te amputaran una parte de tu cuerpo”.

Para la vallecaucana las situaciones que ha vivido a raíz de esta cirugía la han marcado mucho y por esto ha querido compartirlo con sus seguidores, pero a pesar de esto recientemente la caleña ha recibido críticas por una foto que publicó.

Elizabeth Loaiza subió foto a sus redes sociales y recibió críticas

La caleña ha sido el blanco de críticas por sus opiniones y entrevistas, como en la que habló de la vicepresidenta Francia Márquez y sus viajes en helicóptero, y también por las fotos o publicaciones que sube en su instagram oficial y otras plataformas de contenido para adultos.

En la foto que publicó recientemente y desató una ola de críticas, se puede ver el abdomen de la modelo junto al pie de foto que ella escribió y relacionó con Shakira:

“Les dejé contenido nuevo en mi página azul porque como dice Shakira: las mujeres no lloran, las mujeres facturan!!! Desde mis 4 años he facturado con fotos y videos publicitarios. Así que a mis 34 años, nada va a cambiar. Seguiré haciéndolo”, dijo.

A lo que añadió: “No le hago daño a nadie, no me quita nada y si me suma mucho en la billetera. Obvio no esperen ver contenido explícito. Vayan a suscribirse para ver mi contenido exclusivo (contenido que no se puede montar en instagram porque lo borran)”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y así como muchos la defendieron y le dijeron que “la que puede, puede”, muchos otros se centraron en las críticas y en reprocharle que si es una mujer tan exitosa como ella lo dice, no tiene por qué mostrar más de la cuenta por respeto a sus hijas.