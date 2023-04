La modelo colombiana Elizabeth Loaiza, exparticipante del Desafío del Canal Caracol, mostró el proceso mediante sus redes sociales en el que fue hospitalizada en una clínica de Bucaramanga para hacer una nueva cirugía en su cuerpo, luego del retiro de biopolímeros.

En un video emotivo junto a su pareja y familiares, la vallecaucana compartió los momentos difíciles que vivió durante el proceso, pero también celebró la aprobación de la Ley 358 de 2022 de ‘Colombia sin biopolímeros’, una iniciativa de la que ella había sido principal impulsadora.

Cirugía de Elizabeth Loaiza

Posteriormente, la modelo afirmó que ella escogió ser sometida al procedimiento a la mitad de la Semana Santa para que las personas afectadas por esta sustancia reflexionaran y ya no se sintieran culpables, además les pidió a sus millones de fans que oren por ella y su salud para que todo salga muy bien.

“Para que ya no se sientan más culpables, sino que sientan solo paz porque con la aprobación de este proyecto, tienen una luz en el camino y resucitarán de tanto dolor causado por los biopolímeros. Feliz Semana Santa. Dios los proteja y los bendiga. Oren por mí!!!! Un beso gigante”, escribió Elizabeth al realizar la publicación.

Luego de la cirugía, Loaiza salió en las historias de sus redes sociales compartiendo sus sensaciones y la felicidad que le generó ser la primera persona en tener una reconstrucción de glúteos híbrida en la región.

Elizabeth dijo: “Fue una cirugía que duró cinco horas, pero quería pasar a decirles cómo estoy y bueno, todo bien gracias a Dios, a mi esposito que no se desmayó y aquí estoy súperconsentida“.

Además, agregó: “Voy a tener que estar acostada boca abajo 21 días. No he querido que me apliquen ningún medicamento sino que estoy esperando que llegue mi mamá con el CBD que fue lo que me ayudó durante el cáncer para aumentar el sistema inmune y sentirme mejor”.

Por su parte, el médico Felipe González, quien fue el que operó a Loaiza, compartió un comunicado de prensa en el que explicó cómo fue todo el procedimiento para que fuera exitoso.

Ley Colombia sin biopolímeros

En el cuarto y último debate, el Congreso de la República aprobó la Ley 358 de 2022, que penaliza el uso indebido de sustancias no permitidas que pueden causar daños permanentes en la salud. La propuesta fue presentada por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.

La nueva ley también crea un nuevo tipo penal “Lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas – Biopolímeros”, reglamenta el uso, comercialización y aplicación de sustancias modelantes, genera medidas de protección y reparación a las víctimas de esta mala práctica médica, también considera la creación de estrategias de prevención.

“El objetivo del proyecto, busca crear el tipo penal de lesiones personales por el uso de sustancias modelantes no permitidas, conocidas como Biopolímeros, regular el uso, comercialización y aplicación de algunas de estas sustancias, establecer medidas a favor de las víctimas y promover las estrategias preventivas en la materia”, explicó el senador durante su intervención. (Le puede interesar: [Foto] Elizabeth Loaiza mostró la enorme cicatriz que le quedó por los biopolímeros)

En el contenido del proyecto también se establece que el Ministerio de Salud deberá expedir un listado de las sustancias modelantes permitidas, se establece la creación de programas para el retiro de estas tipo, así como acompañamiento para la salud mental de las víctimas de los procedimientos.