Elizabeth Loaiza ha liderado toda una iniciativa en contra del uso de biopolímeros en el cuerpo después de los daños que la afectaron por mala cirugía, problema que hizo viral cuando compartió fotos de los daños que sufrió.

Por eso, en medio de la conversación sobre este tema y otros que tuvo con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, también se animó a contar un episodio que vivió hace años. Este es el video de ese relato.

La modelo y empresaria de 34 años de edad, quien les ha respondido a sus seguidores si en algún momento fue prepago, se refirió precisamente a una de las propuestas de ese tipo que le hicieron.

Aparte de la llamativa confesión, en la que involucró a una persona que advirtió es conocida públicamente, sorprendió por la alta cifra que le ofrecieron por los mencionados servicios.

Elizabeth Loaiza: millonada que empresario le ofreció por propuesta indecente

La empresaria, que hace unos años fue víctima de un robo millonario, aseguró que un “empresario que tiene que ver con la política” le insistió para obtener sus servicios.

“[El hombre] me decía: ‘¿Tú crees que la tienes de oro o qué? ¿Por qué no aceptas?'”, contó Elizabeth Loaiza acerca de esa propuesta indecente, sobre la cual no dijo el nombre del hombre en cuestión.

Asimismo, aseguró que le ofrecieron “2.000 millones de pesos o una casa donde quisiera con helicóptero dentro de la casa”, ofrecimiento que indicó que declinó de manera tajante.

La modelo ofreció más detalles entre los comentarios del ‘post’ de Instagram de ‘Lo sé todo’, al aclarar que en la entrevista habló de muchos más temas y justificar la decisión del magacín de promocionar ese fragmento por los intereses de los televidentes. Por eso, agregó detalles del hecho que relató en el programa.

“Cuando me ofrecieron eso, era una niña de 23 años y si les dijera quien fue se quedarían todos callados porque eso era como arrancarle un pelo a un gato”, aseveró.

Esta es la captura de pantalla con el comentario que hizo la vallecaucana en la publicación del magacín para agregar algunos datos de ese hecho en el que fue protagonista hace años.