Giovanny Ayala, quien recientemente fue demandado porque una joven tomó pastillas para atentar contra su vida mientras escuchaba las canciones de despecho del artista oriundo de Granada (Meta), sufrió el susto de su vida por un robo del que fue víctima.

(Lea también: [Video] “Pensé que solo era en Colombia”: Giovanny Ayala contó cómo lo robaron en París)

El intérprete de ‘De rodillas te pido’ contó en sus redes sociales que tenía un compromiso en Rionegro, Antioquia. Lamentablemente, a su llegada en la tarde de este viernes a Medellín, fue encañonado por varios sujetos cuando se desplazaba en un taxi.

El artista llanero también relató que unos amigos y su hijo le habían ofrecido un carro para transportarse en la capital antioqueña, pero él dijo que no y optó por tomar transporte público.

“A los 5 minutos que cogí el taxi, me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: ‘Se bajó de ahí’. Me abren la puerta, me roban mi cadena, que es algo especial para mí, mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva y mis gafas”, expresó Ayala.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giovanny Ayala (@giovannyayalaoficial)

El cantante comentó que está muy aburrido con la inseguridad en Colombia y que lo ocurrido pudo haber terminado en algo mucho peor si hubiera puesto resistencia al robo.

“Afortunadamente estoy bien. No me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mier… con tanta hijue… inseguridad. No pensé que me fuera a pasar. Cuídense mucho”, dijo el artista en su cuenta de Instagram.

Lee También

Es tal el desespero que tienen los ciudadanos por la inseguridad que azota a las diferentes ciudades del país que hasta Giovanni Ayala dijo que analiza la posibilidad de irse de Colombia por un tiempo.

“Definitivamente tengan mucho cuidado, no solamente están robando,si no matando, este país se convirtió en una mano de ratas. Me provoca irme de este país por un tiempo”, concluyó.