Es normal que la gente se confunda con los nombres y caras de los artistas, no todo el mundo está obligado a conocerlos y diferenciarlos a simple vista. Sin embargo, lo que le pasó a Jhonny Rivera y la confusión que tuvo una señora con Giovanny Ayala, terminó de una mala forma y pudo ser peor.

Mientras estaba esperando un vuelo, el pereirano contó que lo habían confundido con un par de colegas, pero que tenía una historia muy fuerte y que lo hizo pasar por dificultades en un momento muy complicado de su vida. Por fortuna, tal como lo hemos visto en otras oportunidades, Rivera se calmó en esa oportunidad y dejó pasar todo lo que vivió.

Jhonny Rivera y el día que lo insultaron y pegaron por confundirlo con Giovanny Ayala

En el relato, que se vio en las redes sociales de Jhonny, empezó advirtiendo: “Esta historia es fuerte, creo que es lo peor que me ha pasado en cuanto a ‘fans’…”. Y en ese momento, contó que esto le había ocurrido en una calle de Cali, mientras su papá estaba en medio de una operación de corazón y cuando iba a comer algo, en medio de su preocupación.

Cuando estaba esperando un taxi en la calle, para volver a visitar a su padre, el cantante tuvo un cruce con una señora muy confundida y muy atrevida, que terminó agrediéndolo, insultándolo y armándole ‘show’: “Empieza una señora: -¡Giovanny Ayala, Giovanny Ayala! -. Como yo no me llamo Giovanny Ayala, yo no miraba…”.

Aunque cualquier diría que era mejor aclararle a la señora, nada justifica lo que ocurrió después. “Oiga, Giovanny, creído, ¿eso es lo humilde que dicen que es? ”, lo que le habría gritado la mujer señalada, antes de que pasara lo peor:

“Siento que me pegan como un golpe en la mano, pero feo y duro. Cuando volteo a mirar, ‘la vieja’ se estaba comiendo un chontaduro, se sacó la pepa babeada y me la tiró con toda la fuerza”.

A pesar de que lo contó con calma y algo de gracia, el escenario no pudo ser peor, según las palabras de Rivera: “Cuando miro yo, eso babeado, chorreando amarillo. Y la miro mal. Y ‘la vieja’ me dice: – Ahí si mira, ¿no? Zalamero, creído-”.

En ese momento, con la rabia a tope, Jhonny le aclaró a su agresora: “Yo no me llamo Giovanny Ayala” y el tema siguió con la susodicha, que ya estaba más que ‘pasada’: “Estúpido, ¿entonces es Johanna?”. El mismo artista contó que estaba “enchuckyzado” y solo se calmó porque era una mujer la que le estaba haciendo pasar ese mal momento:

“Yo no iba a reaccionar. Donde hubiera sido un hombre. Yo peleo. Yo no soy peleón, en la vida no he peleado con nadie, pero creo que hubiera peleado, de la rabia que tenía y las manos me temblaban”.

Lo peor, es que Jhonny Rivera se fue caminando, con la situación familiar que estaba pasando, con la molestia en su máximo nivel, pero también escuchando que la señora lo seguía gritando y haciéndole comentarios. Y todo porque lo confundieron con Giovanny Ayala.