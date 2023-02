Desde hace varios años, el artista de 48 años se ha caracterizado por tener cierta cercanía con sus fanáticos a través de redes sociales. De hecho, ha dejado ver algunos gestos que ha tenido algunas personas, a las que les ha brindado una que otra ayuda.

Su carisma y buen corazón también han provocado que algunos seguidores quieran abusar de su confianza, como cuando muchos de ellos llegaban hasta su finca con la intención de hablar directamente con él y hacerle algunas solicitudes.

Qué dijo Jhonny Rivera sobre becas que regalaba

Todo parece indicar que ciertas ayudas que brindaba el artista llegaron a su fin. Así lo explicó en las últimas horas en unas historias de Instagram, donde aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para aclarar qué fue pasó con los beneficios estudiantiles que estaba dando.

“Les voy a decir una cosa. Yo antes di becas, pero uno daba las becas y la gente no iba ¿pueden creer eso?”, se preguntó el pereirano.

En su explicación, el intérprete de ‘ Siga bebiendo’, ‘El mujeriego’ y ‘Tomando cerveza hizo una reflexión con la que quiso ejemplificar qué fue lo que ocurrió con las mencionadas becas.

“Lo regalado no se valora. Todo lo que es gratis no se valora. Yo le regalo a usted un CD y usted va y lo pone por allá encima de la nevera o lo mete dentro de la guantera del carro. Pero si usted lo compra, lo raya… ¿si ven? Eso funciona así”, agregó Rivera en su video.

Por último, confirmó qué fue lo que lo llevó a no brindar más ayuda estudiantil a quienes lo necesitaban.

“Sí he dado becas, la idea no es dar más becas porque la gente no va y se pierde un cupo”, concluyó el cantante.