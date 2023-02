Y es que el programa de este 20 de febrero terminó en llanto con la despedida de ‘La baby flow’, que no dudó en decir que no quería salir de la competencia.

(Lea después: ‘Bye’ a la ‘La baby flow’, en ‘La descarga’: “Estoy triste, porque no me quería ir”)

El tema repercutió no solo en el escenario, sino en el entorno de convivencia de los demás participantes de ‘La descarga’, que manifestaron en distintos tonos sus pareceres al respecto.

Una vez terminada la gala, el primero en pronunciarse fue el amigo de la eliminada, Luisma. Pese a que pertenece a un equipo distinto, al cantante no le gustó lo que vio:

“Vocalmente eso me parece una falta de respeto, lo que acaban de ver”, no dudó en sentenciar

Oropesa, que sí es de su mismo equipo, comentó que quizá en la determinación influyó la convivencia, lo que causó un pequeño choque con Luisma:

“Según tu punto de vista entonces esto no es un programa de canto”, le respondió él, y Oropesa subió el tono: “No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Estoy diciendo que dentro del programa de canto influye la convivencia”, contestó.