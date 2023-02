En los más recientes capítulos del ‘reality’, el cantante de música popular sostuvo algunos encontrones con compañeros como Oropesa y Dareska.

Con el primero, Bréiner Gaster tuvo una discusión por un comentario que no le gustó para nada, en el que Oropesa tildó a algunos concursantes de “carroñeros”. En el caso de Dareska, ambos se alzaron la voz por un señalamiento que hizo el cantante, en el que señaló a su compañera de ser “quitamaridos”.

Estas y otras controversias lo hicieron uno de los participantes más conflictivos del campamento, tanto que en reiteradas ocasiones él mismo dijo que no iba a hacer amigos sino a participar en un concurso.

Sin embargo, este viernes esa actitud de rudeza quedó a un lado, ya que la jurado vallecaucana movió sus fibras una vez terminó de hacer su presentación sobre el escenario.

“Pensé tantas cosas cuando te vi cantando, Bréiner. Fui más allá de tu voz y me fui a tu corazón, a ese murito de concreto que uno va construyendo muchas veces para cuidarse de cosas que uno cree que vienen hacia uno […]. Detrás de esa rudeza vi a ese hombre que parece fuerte y que por dentro tiene una sensibilidad demasiado impresionante”, le dijo inicialmente Marbelle .

Bréiner, que cada vez se mostraba más dispuesto a escuchar cada una de las sugerencias, guardó silencio y puso atención a cada palabra que le dirigió el jurado.

“Quisiera que me dejaras ver eso porque está muy presente en ti, en tus ojos y en la pasión con la que cantas. Eres increíble y quiero ver mucho más de ese corazón que tienes porque como artista eres impresionante”, agregó la intérprete de ‘Collar de perlas’.

En ese momento, Bréiner dio detalles de qué fue lo que lo llevó a convertirse en ese ser rudo que suele mostrarse ante las cámaras.

“Esto no es de toda mi vida. Desafortunadamente alguien dañó mi corazón y me dejó con muchas barreras que he tratado de cambiar porque sé que tengo que cambiar muchas cosas. Sé que con ayuda de Dios y de ‘La Descarga’ muchas cosas positivas van a cambiar”, dijo el participante.