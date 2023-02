El fuerte encontrón entre los participantes se dio justo después de que se conociera que Jhon Abadía, conocido como ‘El tenor del rock’, del equipo de Maía, era el nuevo eliminado de la competencia.

Todo se desató por unas disculpas que Breiner no aceptó de otro competidor, ya que Dareska intervino para que las recibiera y arreglara los malentendidos que había entre ellos. Eso no le gustó para nada a Breiner, quien le lanzó un duro comentario por la cercanía que ella tiene con ‘El Puma’ del vallenato.

—No te metas a donde no te están llamando […]. No respetas un hogar— dijo Breiner en tono airado.

—¿Qué? Me da mucha pena con usted, pero jamás he sido partidaria de esas cosas. A mí me respetas— reclamó Dareska, visiblemente ofendida con el comentario recibido.

—Te estás metiendo con una persona que tiene esposa e hijas. La confiancita no, él tiene esposa para que sepas… querías buscarme la lengua, ahí está, conmigo no te metas— replicó Breiner.

Pelea en ‘La Descarga’ entre Breiner y Dareska

La tensión fue aumentando y el tono de los dos se elevó hasta el punto de que otros participantes trataron de intervenir. Sin embargo, la discusión entre los dos continuó sin que nadie pudiera hacer nada.

“Te gustan Cristian Better, César y ‘El Puma’, los tres comprometidos… qué bien, Dareska”, comentó Breiner, desatando aún más la furia de su compañera.

Acá, el momento de la pelea:

El ‘indio’ Harin trató de calmar los ánimos y separó a Dareska para calmarla. No obstante, la competidora se mostró ofendida y furiosa por lo que le dijo el cantante de música popular.

“¿Cómo va a venir a decir eso de que yo estaba dañando un hogar? En ningún momento he dicho que me gustan, me parecen interesantes”, le explicó la participante a una de sus compañeras.

Los comentarios no cayeron bien en ‘El Puma’, quien se refirió a Breiner como “patán”.

“Los trapos sucios se lavan en casa”, “él no tiene por qué opinar sobre eso”, “si ella quiere salir con tres hombres es problema de ella”, “ella tiene la libertad de gustarle el que sea”, fueron algunos comentarios que hicieron algunos participantes.