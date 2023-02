Hace unos días se presentó una fuerte discusión en el campamento musical luego de que Oropesa tildara a sus compañeros de “carroñeros” por las supuestas actitudes que tuvieron algunos al momento de preparar la presentación del himno de ‘La descarga’.

Tal comentario ofendió por completo a Breiner Gaster, quien no dudó en expresar su molestia. “Es la última vez que hace un comentario de esos. ¿Te parecemos carroñeros, papi? ¿qué hace aquí entonces?”, le dijo enfurecido, a lo que Oropesa le contestó: ‘Yo no voy a caer en tu show’”.

Ante esto, Gaster le replicó: “Respete a la gente, si no pone la cara es por algo, carroñero tu ma… Cuando estábamos haciendo el tema ni siquiera se acercó, nadie es capaz de decir las vainas acá, pues yo sí. A mí no me irrespeta un hij…de esos. Ese es un gamín”.

Poco después, Oropesa se acercó a sus compañeros y les pidió disculpas, pero Breiner no quiso recibirlas.

“A veces nosotros nos dejamos manipular por el ego, me refiero a mí. Si alguien se ha sentido ofendido por mis palabras, por mis acciones, yo les quiero pedir perdón. A mi amigo Breiner, porque lo considero amigo pues si lo ofendí de esa manera y de esa magnitud, pues también, porque la verdad yo quiero abogar por la paz de este espacio. A partir de ahora les prometo y me comprometo que voy a medir mis palabras”, expresó el participante del equipo de Maía.

‘La descarga’: Maía le jaló las orejas a Breiner

En el más reciente capítulo, el equipo de Maía debió regresar al escenario de la competencia de canto, y uno de los llamados a hacer una interpretación fue Oropesa.

Después de su ‘Show’, el participante habló de lo ocurrido días atrás en el campamento. “Esta semana aprendí lo que es el poder de la palabra, creo que lo que uno dice tiene repercusión en las otras personas, y por eso pedí perdón a aquellos que quisieron escucharme”, aseguró.

Luego, desde la casa donde se hospedan todos los concursantes, Breiner tomó la palabra para dejar en claro que mantiene su postura.

“Nada le da derecho a faltarle el respeto a las personas y a decir ciertas cosas. Me paré cuando él estaba pidiendo perdón porque no lo sentí. Pero si no deja de hacer comentarios que no tiene que hacer, lo siento, pero no recibo un perdón de esos”, indicó.

Por su parte, ‘El indio’ Harin quiso intervenir para resaltar la actitud de Oropesa y lanzar una pulla a Breiner. “Yo vi un acto muy humilde por parte de Oropesa, porque pisoteó todo su orgullo y se tragó todas sus palabras. A veces, cuando nosotros hablamos desde el respeto, también estamos hablando desde el orgullo y la arrogancia. El hecho de que él haya asumido que cometió un error es suficiente”.

Finalmente, Maía también quiso opinar al respecto, y darle un jalón de orejas a Gaster por su actitud.

“Entiendo que deben darse un tiempo porque no es fácil cuando uno se siente herido. Pero, te agradecería, Breiner, que comprendas que nadie es perfecto. También entiendo que tu ego está herido, pero tienes que colgarlo un momento en el closet para poder ver otras instancias como las que mencionó ‘El indio’”, expresó.

Y agregó: “Te gradezco que la próxima vez que hablemos de estas cosas te quites las gafas para poder ver tus ojos, porque a veces siento que las llevas puestas para tapar algo. Sé que Oropeza tiene que hacer unos ajustes, pero tú también”.