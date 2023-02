La también actriz sabe que la felicidad es para compartirla y por eso lo hace con sus seguidores, a quienes les contó que está pasando por un buen momento en cuanto a amor se trata.

Ella envió un contundente mensaje a esa persona con la que se presume está iniciando un nuevo romance o por lo menos la hace sentir feliz.

Estas son las reveladoras palabras de la bogotana:

Donde tú corazón sonría… ahí es! 😍

Esta noche… que noche tan especial… ❤️‍🔥🔥☺️💋

Gracias a la vida por personas como tú 🫶 — Jessica Cediel (@jessicacediel) February 16, 2023

El estado sentimental de la presentadora de ‘La descarga’, del Canal Caracol, se convirtió en un misterio después de la tan mediática relación que tuvo con el cantante Pipe Bueno, desde entonces solo se ha conocido otra relación confirmada por ella, cuando estuvo a punto de casarse con el deportista Mack Roesch, pero al final dijo no.

A Jessica la han relacionado con el productor Ovy On The Drums, con el actor de Hollywood Jeremy Renner e incluso ella misma ha bromeado con estar en embarazo, pero en ninguno de los casos se ha logrado confirmar nada, pues ella no se ha referido a esos temas.

Cediel, a quien veremos próximamente de nuevo en la pantalla grande con la película de Harold Trompetero llamada ‘Amar es Madurar’, aceptó que estaba conociendo a alguien con quien se entiende muy bien y que la tenía animada.

Ella le contó a la periodista Eva Rey que llevaba un largo tiempo sin tener relaciones a tal punto que se sentía nuevamente virgen, aunque, había alguien rondando su corazón.

