Desde hace varios meses se rumoraba sobre una presunta infidelidad de Kevin Flórez a Tatiana Pastrana, mujer con la que el cartagenero lleva varios años de unión y 3 hijas.

De hecho, en marzo de 2022 Pastrana salió a desmentir las versiones asegurando que todo era mentira y que su relación estaba pasando por su mejor momento.

Sin embargo, esta defensa hecha por la mujer no sirvió de mucho porque las habladurías continuaron a tal punto que al champetero no le quedó otra opción que aparecer en televisión y aclarar la situación.

Kevin Flórez acepta y que tuvo un hijo fruto de infidelidad

El cantante de 31 años de edad hizo la confesión en ‘La red’, espacio en el que no tuvo reparos en contar detalles de lo ocurrido.

“Tuve un bebé, estoy feliz y contento. Soy papá de 3 niñas y ahora tengo un bebé de una infidelidad”, manifestó.

Y agregó que su esposa aún no ha aceptado sus excusas: “Nada, no me han perdonado la infidelidad. Se está trabajando para eso. Pero por ahora estoy feliz por el bebé”.

Además, dijo que está respondiendo por el niño y que es un padre responsable, aunque no quiso hacer referencia a la mujer con la que engañó a su pareja y con la que tuvo a su pequeño.

Mary Méndez reacciona ante infidelidad de Kevin Flórez

Luego de ver las declaraciones del champetero, la presentadora del programa criticó al artista, aunque le destacó el hecho de dar la cara.

“Me pregunto: ¿Y la responsabilidad afectiva con tu mujer a dónde queda y dónde queda lo que has honrado? La infidelidad es una decisión y tiene consecuencias profundas en la víctima porque no se sabe cuánto le dolerá”, dijo en principio.

Luego, Mary Méndez exaltó la respuesta del cantante: “Me parece un acto de hombría que responda por el muchachito y oírlo hablar con tanto amor sobre ese niño”.