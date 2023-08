Después de varios rumores, el artista de música popular hizo públicamente su relación amorosa con la joven artista, a quien conoció gracias a su hermana.

Lo que ha llamado la atención de sus seguidores es la diferencia de edad que hay entre ellos, pues ella tiene 20 años, es decir 30 menos que él. Según han explicado en varias oportunidades, se conocen hace casi cinco años y la atracción comenzó cuando iniciaron a trabajar juntos.

De hecho, López contó que es su primer noviazgo oficial y que detrás de él no hay ningún tipo de interés de popularidad como algunos internautas han asegurado.

Qué cirugías tiene la novia de Jhonny Rivera

Desde que se confirmó la relación, Jenny López ha utilizado sus redes para compartir algunas cosas personales sobre ella. Así ocurrió en los últimos días, cuando hizo una dinámica de preguntas y respuestas para que la conocieran un poco más.

En una de las consultas, una persona le preguntó sobre si tenía alguna cirugía estética y ella no puso problema en contestar. Eso sí, dejó claro que es una de las cosas que más intriga provoca en sus seguidores.

“Yo solo tengo dos cirugías. Tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito”, explicó la joven.

Aunque no dio detalles sobre hace cuánto se hizo los procedimientos, sí mencionó que no se ha hecho otro tipo de retoque.

“No tengo nada más, ni me he puesto cola, ni labios, ni me he inyectado nunca nada”, concluyó.