La actriz Michell Orozco, reconocida por su participación en producciones como ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Tía Alison’ y ‘El paseo 6’, atraviesa un difícil momento de salud.

A través de sus redes sociales, decidió compartir con sus seguidores la complicada situación que vive desde hace tres meses a causa de una urticaria crónica que no ha logrado controlar con los tratamientos médicos disponibles.

(Vea también: Actriz que hace de adolescente en ‘Tía Alison’ es casada y no aparenta su verdadera edad)

En un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 388.000 seguidores, la actriz reveló que los medicamentos no han surtido efecto y que su calidad de vida se ha visto seriamente afectada.

“¡Así se ven tres meses de urticaria! Tres meses sin poder dormir porque todos los días, sin falta, me despierta la piquiña. Me levanto con desespero y ansiedad de verme llena de ronchas por todo lado, con la cara y los labios hinchados”, escribió junto a una serie de fotografías que muestran el estado de su piel y su visible agotamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michell Orozco López (@michell_orozc0)

Orozco explicó que, a pesar de haber consultado a varios dermatólogos, sigue recibiendo las mismas fórmulas que ya no le funcionan.

“Me siguen mandando los mismos cuatro antihistamínicos que desde hace más de dos meses me dejaron de servir”, aseguró.

La falta de resultados la ha llevado a sentirse frustrada y emocionalmente agotada, pues la enfermedad no solo le causa malestar físico, sino que también interfiere con su descanso y sus actividades cotidianas.

En su publicación, la actriz también denunció la dificultad para conseguir una cita con un alergólogo en Colombia. “Conseguir una cita con un alergólogo al parecer es imposible. En todos lados me dicen que solo hay disponibilidad para el próximo año”, expresó con indignación.

Además, hizo un llamado a los estudiantes de medicina del país: “¡Muchachos médicos que me están leyendo, consideren la alergología en sus carreras! Qué especialidad tan escasa… al menos en este país”, escribió con tono reflexivo.

¿Qué es la urticaria?

La urticaria, también conocida como sarpullido, es una reacción cutánea que produce ronchas con picazón, las cuales pueden variar en tamaño y aparecer repentinamente en distintas partes del cuerpo.

En la mayoría de los casos, la urticaria es aguda y desaparece en menos de 24 horas, según Mayo Clinic. Sin embargo, cuando se prolonga por más de seis semanas, se considera crónica y puede durar meses o incluso años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michell Orozco López (@michell_orozc0)

Esta enfermedad puede ir acompañada de angioedema, una inflamación más profunda de la piel que suele presentarse en la cara, los labios y los párpados. Aunque normalmente no es peligrosa, en casos graves puede poner en riesgo la vida si la hinchazón bloquea las vías respiratorias.

La actriz aseguró que seguirá buscando ayuda médica para encontrar un tratamiento efectivo. Mientras tanto, su testimonio ha generado empatía entre sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y admiración por su valentía al visibilizar una condición que, aunque no siempre se considera grave, puede afectar profundamente la salud física y emocional de quien la padece.

