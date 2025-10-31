La exseñorita Antioquia, Laura Gallego, recordada por publicar un video polémico sobre el presidente Gustavo Petro y Daniel Quintero, volvió a dar de qué hablar en las últimas horas.

Gallego renunció al Concurso Nacional de Belleza en medio de la polémica por la grabación en la que le preguntaba a Abelardo de la Espriella, a quien presentó como su exjefe: ¿A quién le das bala?”, mencionando al mandatario y al exalcalde de Medellín.

De acuerdo con El Tiempo y otros medios de comunicación, ella se presenta como abogada y activista, lo que causó suspicacias en redes sociales sobre la veracidad de sus declaraciones.

¿Laura Gallego (ex Señorita Antioquia) es abogada como ella asegura?

El debate se amplió luego de que varios internautas aseguraran que Gallego no tenía título profesional. Por esta razón, el citado medio investigó y encontró que hasta ahora ella se encuentra en proceso para obtener su grado.

Gallego no figuraba registrada oficialmente como abogada, lo que despertó interrogantes sobre su situación académica. El rotativo aseguró que no está inscrita en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

“Laura Gallego Solís no es graduada de la Universidad Eafit. Cursó el pregrado en Derecho y cumplió los requisitos académicos del mismo. Su última matrícula es de 2023-1″, indicó la institución educativa a El Tiempo.

Por otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura aclaró que hasta que ella no cuente con su tarjeta profesional no puede ejercer esa profesión: “Para ejercer la abogacía es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

“Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año” – Se pronuncia Laura Gallego, la Señorita Antioquia con el reinado más corto de la historia. pic.twitter.com/UoQYiOzLoh — Miss Coronas (@miss_coronas) October 28, 2025

