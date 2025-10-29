Laura Gallego saltó al estrellato de la manera más abrupta. Aunque su camino parecía ser el de los reinados, sus violentas palabras la llevaron a saltar a un ámbito completamente diferente: el político.

Luego de la renuncia a participar al Reinado Nacional de la Belleza, la joven antioqueña decidió publicar un video en el que habló de su decisión. Según ella, su objetivo, sin haber participado en las pasarelas nacionales, ya se cumplió.

“No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue demostrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas. Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año”, dijo.

Según dice Laura, ella ama hablar de política, pero estar el reinado la obligaba a no hacerlo, lo que para ella era inaceptable en un año electoral.

“Si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré: porque nosotras no solo somos hermosas. Somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política; nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual”, aseguró.

Y aunque tiene razón en todas sus palabras sobre el reconocimiento de la mujer en el ámbito de la política, la realidad es que las críticas no se dan porque ella hable de política, sino por los violentos mensajes que usó en sus videos.

En publicaciones con Abelardo de la Espriella y Santiago Botero, ella preguntaba si era mejor “darle bala” al presidente Gustavo Petro o al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Eso no es política, es violencia y en un contexto como el colombiano, es rechazable desde todo punto de vista.

Pero Laura, como los políticos más avezados, ha decidido omitir esos hechos. Su salto a la fama se da es por esos violentos mensajes publicados en sus redes sociales, que nada contribuyen a las discusiones nacionales, sino que, por el contrario, exacerba la violencia en redes sociales.

“Restringir hablar de política nos retrocede 70 años”, asegura Laura Gallego en su video, razón por la que seguramente ahora buscará seguir dando sus opiniones en redes sociales y medios de comunicación, aunque, ojalá, sean con un tono más propositivo que violento.

