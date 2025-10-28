En los últimos días, Laura Gallego, Señorita Antioquia 2025, ha sido tendencia en redes sociales después de publicar un video en su cuenta de Instagram con un mensaje de tono político. En la grabación, planteó una pregunta que causó molestia y fuertes reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron su postura y el contenido del mensaje.

“En el desierto, tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, preguntó. Una vez recibió la respuesta del precandidato que la acompañaba, aseguró que el primer mandatario debía ser agredido. “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”, señaló.

Después de ser blanco de críticas por dichas palabras, Gallego publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anunció que presentó su renuncia la corona.

En su pronunciamiento, Laura Gallego hizo énfasis en que tiene una postura política que no planea esconder, pese a su participación en el certamen de belleza.

“Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas. Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”, escribió.

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro, a quienes he cuestionado abiertamente desde la ciudadanía por sus actuaciones y discursos que considero dañinos para Colombia”, indicó.

Agregó además que se niega a “permanecer callada” y concluyó ratificando que renuncia irrevocablemente a ser representante de Antioquia para el 2025.

Adicionalmente, a través de sus historias dio un último mensaje y agradeció por el tiempo en el que logró desempeñar el importante papel.

“El otro año electoral es fundamental para la democracia de Colombia y créanme que yo no iba a soportar estar callada un año entero, yo tenía que renunciar; espero haber hecho una muy buena representación de la mujer antioqueña”, dijo frente a su público.

Gustavo Petro le responde a Laura Gallego, Señorita Antioquia

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro respondió a los comentarios de Laura Gallego, candidata al Reinado Nacional de Belleza, luego de que la joven publicara un video que muchos interpretaron como una incitación a la violencia contra el mandatario y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”, escribió Petro en su perfil, aludiendo al tono del mensaje difundido por la representante de Antioquia. En otra publicación, el mandatario escribió: “Mira como me dan cachazos, mujer acostumbrada a la violencia”.

Mira como me dan Cachazos mujer acostumbrada a la violencia pic.twitter.com/kmk99UMhBb pic.twitter.com/2KbFvOEOCp — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

La reacción del jefe de Estado se sumó a la de Daniel Quintero, quien también expresó su rechazo desde la misma plataforma. El exalcalde sostuvo que las palabras de Gallego reflejan una problemática social arraigada en el departamento.

“Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la ‘Belleza’. En sus palabras se esconde mucha de la cultura narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”, escribió Quintero, refiriéndose a la persistencia de una mentalidad violenta que, según él, sigue afectando a la región.

