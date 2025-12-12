El fútbol sudamericano tiene una raíz que nunca ha dejado de latir: la calle. De ahí salen los regates improvisados, la gambeta que nace en un potrero, la creatividad que se pule entre muros grafiteados y canchas que sobreviven al cemento.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: 40 % más caros: golpe para amantes de Apple, Nike, Microsoft y más marcas grandes)

En los barrios de Medellín, Bogotá, Buenos Aires o Río, siempre ha sido igual: niños y jóvenes que convierten cualquier espacio en un escenario para soñar. Esa identidad —que muchos consideran la verdadera esencia del deporte en la región— vuelve a ponerse en el centro con una nueva apuesta que llega al país.

Ese impulso lo encarna Toma el Juego, la plataforma de fútbol callejero que Nike traerá a Colombia en 2026 y que busca amplificar el talento juvenil desde las calles mismas. La iniciativa —que ya fue presentada en Los Ángeles— promete llevar torneos barriales, actividades comunitarias y experiencias de juego a Medellín y Bogotá, donde quiere conectar la cultura hiperlocal del fútbol con la próxima generación de atletas.

Lee También

El anuncio se dio en el marco de Juega Salvaje, un torneo callejero organizado por Futto y Nike que transformó a Medellín en una vitrina del talento urbano. El evento se llevó a cabo en 50|50, en el barrio Perpetuo Socorro, donde la pelota volvió a rodar con la crudeza y la magia con la que se juega en las esquinas. Allí, equipos juveniles mostraron la picardía, la creatividad y ese estilo libre que distingue al fútbol de barrio en la región.

Futto, uno de los impulsores del torneo, representa justamente esa cultura: la que se gesta entre rejas oxidadas, paredes pintadas y canchas improvisadas donde cada partido se siente como una celebración. En Medellín, estos torneos no son solo competencia; funcionan como un ritual comunitario que enciende el barrio y demuestra que “aquí hay talento”, como dicen sus propios organizadores.

Según explicó Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, “Juega Salvaje es apenas el abrebocas de lo que vendrá con Toma el Juego; una plataforma dirigida por jóvenes que busca liberar la alegría, la libertad y la expresión creativa del fútbol desde los barrios”. La idea, dijo, es fortalecer la relación entre la marca y las comunidades locales, promoviendo el bienestar juvenil y la apropiación del espacio público a través del deporte.

(Ver también: Nike diría adiós a unos de sus tenis más emblemáticos y queridos; clientes, aburridos)

Con esta iniciativa, Nike apuesta por volver al origen del fútbol: la calle. Ese escenario que ha moldeado a tantas figuras del deporte y que sigue siendo el mayor laboratorio de talento del continente. Ahora, buscan que esa esencia no solo se conserve, sino que crezca y se proyecte en grande desde las comunidades colombianas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.