Actualmente, en Colombia y en el mundo el ‘running’ está en tendencia, pues gracias a los videos compartidos en las redes sociales muchas personas han comenzado a probar esta disciplina para retarse y cumplir objetivos, como llegar primero a 5 kilómetros, después a 10, luego media maratón y finalmente la maratón completa.

Y es que esta disciplina gusta porque en teoría es ponerse unos tenis y salir a las calles a correr, por lo que al no necesitar una gran inversión, es más fácil comenzar.

Sin embargo, para mejorar los resultados sí es importante hacer algunos estudios que le permitan avanzar, como saber qué comer en los momentos específicos, asesorías y más.

Estos servicios suelen ser costosos, pero durante algunos días, más específicamente del 16 al 18 de octubre, Nike, en su tienda de la calle 82, abrió un espacio para que los deportistas puedan acercarse y tener servicios no tan comunes como lo son:

Asesoría nutricional.

Prueba de lactato y de hidratación.

Análisis de carrera.

Análisis de pisada.

Recuperación.

Con este tipo de asesorías, las personas pueden mejorar sus condiciones, lo cual les permitirá también tener mejores resultados en competencia, que al final es el objetivo de la gran mayoría.

Por qué estos elementos son importantes para los corredores

La alimentación, la recuperación y el análisis de pisada son pilares clave para que los corredores alcancen sus objetivos. Una dieta equilibrada, rica en carbohidratos, proteínas y grasas saludables, proporciona la energía y los nutrientes necesarios para entrenamientos intensos y una recuperación eficiente. Consumir alimentos antiinflamatorios y mantenerse hidratado optimiza el rendimiento y previene lesiones.

La recuperación, que incluye descanso adecuado, sueño de calidad y técnicas como estiramientos o masajes, permite al cuerpo reparar tejidos, reducir fatiga y mejorar la resistencia.

Por su parte, el análisis de pisada identifica patrones biomecánicos, ayudando a seleccionar el calzado adecuado y corregir desequilibrios que podrían derivar en lesiones como tendinitis o fascitis plantar.

Además, un buen análisis permite personalizar planes de entrenamiento, ajustando la técnica para maximizar la eficiencia. Incorporar estas prácticas no solo mejora el desempeño, sino que también prolonga la vida deportiva del corredor, reduciendo riesgos y potenciando resultados. Desde amateurs hasta profesionales, estos elementos son esenciales para correr más rápido, más lejos y con mayor seguridad, convirtiéndose en herramientas fundamentales para el éxito en cualquier meta atlética

