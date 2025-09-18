La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció la realización de la Media Maratón Andina CCB, programada para el próximo 30 de noviembre en Fusagasugá, Cundinamarca. El evento busca dinamizar la economía local, incentivar el turismo y fortalecer los hábitos deportivos en la provincia del Sumapaz.

(Vea también: Natalia Linares y el resurgir deportivo de Bogotá: medallas históricas y el camino a la élite mundial)

La competencia se suma al calendario de cierre de 2025 y continúa la experiencia de 2024, cuando la CCB y la Gobernación de Cundinamarca organizaron la maratón entre Zipaquirá y Cogua.

En esa ocasión, más de 7.000 atletas participaron, con resultados que incluyeron ocupación hotelera del 98 %, la creación de 800 empleos directos y un aumento en ventas de hasta 20 % frente a un fin de semana habitual, según la Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá.

Lee También

Categorías e inscripción para la Media Maratón Andina

La carrera contempla tres distancias: 21 km (100.000 pesos por persona), 10 km (80.000 pesos) y 5 km (60.000 pesos), todas con kit que incluye camiseta, medalla, numeración, chip y beneficios con comercios aliados. Habrá categorías por edad, desde los 10 hasta los 70 años.

Ventajas para hacer turismo en Fusagasugá

Fusagasugá, conocida como la “Ciudad Jardín de Colombia”, cuenta con 7.612 empresas activas, 292 prestadores de servicios turísticos y cerca de 237 establecimientos de alojamiento con más de 1.900 habitaciones.

Con una población superior a 170.000 habitantes y un clima templado entre los 19 y 22 grados centígrados, el municipio se perfila como un destino clave para el turismo deportivo y de bienestar en Cundinamarca.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.