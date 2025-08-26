Las personas en Colombia cuidan sus finanzas personales y eso incluye los gastos que vayan a llevar a cabo en cualquiera de sus pasatiempos, por lo que los descuentos siempre llegan a buena hora.

Precisamente, el dinero que se invierte al momento de una pasión como el ‘running’ llega a convertirse en un factor por el que una promoción es el puente para acercarse a calidad sin requerir de un sacrificio.

Precisamente por eso es que revisar las rebajas que tienen varias de las tiendas especializadas a nivel nacional es una oportunidad más que pertinente para quienes disfrutan de correr como deporte.

Descuentos de tenis para running en Colombia

Under Armour presentó descuentos hasta de 60 % en tenis para ‘running’, en una línea de zapatos para hombre que quedan a 279.960 pesos, entre los de menor precio entre los que ofrece en el catálogo de su sitio web.

Lee También

Incluso tiene otro modelo, con rebaja de 50 %, que queda un valor de 324.950 pesos, entre los modelos que hay a mitad del costo que muestra como al que originalmente se vende.

Otra marca como Adidas tiene rebajas de 50 % en modelos para hombres y mujeres que quedan a 649.975 pesos entre los más económicos que tienen dentro del catálogo de su sitio web.

Nike tiene tenis de ‘running’ para mujeres con 40 % de descuento, a 302.970 pesos, en un catálogo de rebajas que muestran en su tienda virtual en Colombia para los fanáticos de correr.

Estas son algunas de las oportunidades que tienen los amantes del atletismo, que sin necesidad de buscar las zapatillas más baratas, pueden encontrar algunas de buenas marcas con un alivio para el bolsillo.

¿Cómo elegir bien tenis para ‘running’?

Elegir los tenis correctos para correr es la decisión más importante para prevenir lesiones y mejorar tu rendimiento. No te guíes solo por el diseño o la marca; la clave está en la funcionalidad y en cómo se adaptan a tu cuerpo y estilo.

Para hacer una buena elección, sigue estos cuatro pasos fundamentales:

Conocer el tipo de pisada: este es el factor más crucial. Averiguar si se es pronador (el tobillo se inclina hacia adentro), supinador (se inclina hacia afuera) o neutro. La forma más segura de saberlo es mediante un análisis de pisada en una tienda de ‘running’ especializada, donde te graban corriendo en una cinta. Definir el terreno: decidir dónde se correrá la mayor parte del tiempo. Los tenis para asfalto o carretera son más ligeros y flexibles, con buena amortiguación. Los de montaña o ‘trail’ tienen una suela con mayor agarre, son más robustos y ofrecen más protección y estabilidad. Elegir la amortiguación: la cantidad de amortiguación es una preferencia personal y también depende del peso y las distancias que se correrá. Varía desde un nivel mínimo para sentir más el terreno, hasta una amortiguación máxima para mayor comodidad. Priorizar el ajuste perfecto: probarse los tenis al final del día, cuando los pies estén más hinchados. Asegurarse de que quede un espacio de aproximadamente un pulgar entre el dedo más largo y la punta del zapato.

Alianza de Under Armour con Tini Stoessel por nueva colección Halo

Under Armour anunció su colaboración con la reconocida cantante y actriz argentina Tini Stoessel, quien se suma a la familia de la marca como embajadora para inspirar a las nuevas generaciones a través de la fuerza, la autenticidad y el movimiento.

“Unirme a Under Armour es algo muy natural para mí. Creo profundamente en apostar por uno mismo, en superar los propios límites y en ser auténtica, ya sea en el escenario, entrenando o en la vida”, afirmó la expareja del futbolista Rodrigo de Paul, con quien se rumora estaría en reconciliación.

La colaboración fue revelada simultáneamente por la marca y por Tini a través de impactantes imágenes y videos de la artista luciendo piezas de la nueva colección Halo de Under Armour, que estará disponible a partir de agosto.

Halo ofrece innovación en rendimiento y diseño, convirtiéndose en la base perfecta para esta intrépida alianza entre la marca estadounidense y la artista argentina.

Tini protagonizará campañas regionales y globales destacando las colecciones de sportstyle de Under Armour. Desde prendas de alto rendimiento hasta looks urbanos, la alianza refleja la energía versátil de la artista, dentro y fuera del escenario, según indicó la marca.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.