Un mal momento se puede superar paso a paso, literalmente, gracias a la práctica del ‘running’, la práctica del atletismo en la que se corre y que libera no solo las condiciones físicas sino mentales.

Es posible dar mil peleas, soltar muchas cargas y regresar de un montón de batallas gracias a esta disciplina que ha crecido entre los colombianos, como lo demuestran las cifras: además de que la Federación Colombiana de Atletismo señaló el incremento de más de 40 % de personas en carreras en la última década, el aumento del 10 % a 15 % en las inscripciones entre 2023 y 2024 reflejan una tendencia notable.

Lo cierto es que, a pesar de lo cliché que pueda sonar, esto es más que deporte. El corazón y la mente encuentran un escape dentro del propio cuerpo cuando se recorren caminos, cuando se avanza en esta pasión.

El ‘running’ ofrece beneficios químicos a nivel corporal que sirven para que el estado anímico suba en el momento de la práctica, a pesar de que para muchos desde afuera pase desapercibido.

Este experto reconoció que al comienzo parece una pelea con el cuerpo al obligarlo que se sienta incómodo, pero con el transcurrir del ejercicio empieza a sentir la satisfacción. Así es como llega ese respiro para el alma que, aparte de lo romántico que suene, viene acompañado de la ciencia.

“Hablando de la química en el sistema nervioso central, en el “running” se hace una neurogénesis, en la formación de nuevas neuronas específicamente en el hipocampo. Esto ayuda a la memoria y ánimo. Hay una menor incidencia de trastornos de ánimo cuando se libera. Todos estos están vinculados a los estados de placer, de relajación, de euforia, de bienestar emocional”

A eso se le suma una mejora en la función inmunitaria, que va a reducir los marcadores inflamatorios, que además de eso tiene una relación directa con el trastorno del estado de ánimo. Al correr quedan atrás muchos dolores y se asumen mejor muchas realidades.

La ventaja de hacer ‘running’ es el costo, ya que es prácticamente gratuito, y la oportunidad de tener un control y autonomía al llevarlo a cabo, según explicó el experto Saúl Pérez. Si bien aclaró que no se deben “satanizar” ningún deporte y que la actividad física es beneficiosa, exaltó el potencial de correr.

“El ‘running’ puede ser repetible, es posible irse adaptando y eso es importante porque son las condiciones ideales para uno entrar. Es más fácil de controlar mi cuerpo porque no tengo ningún peso externo exceptuando el del cuerpo”, indicó el coordinador del programa de Deportes de la Fundación Universitaria de Compensar.

De igual manera, exaltó cómo la osteogenesis, formación de la masa ósea, combate la perdida de pérdida de músculo y ayuda para fortalecer ligamentos, tendones y mejorar la calidad de vida en pequeños detalles.

Eso sí, entre las recomendaciones para la práctica de este deporte está la necesidad de utilizar la vestimenta adecuada con pantalonetas y camisetas ligeras, así como llevar a cabo los estiramientos correspondientes antes y después y no hacerlo con excesos. Básicamente, es una conexión con el cuerpo y es valioso escucharlo para no lastimarlo.

Ese respiro para el alma también debe acompañarse del cuidado con bloqueadores solares o gorras, pues a pesar de la agradable sensación de contacto con la naturaleza el sol puede ser muy dañino si no hay protección adecuada.

En esa misma línea, elegir los zapatos adecuados sirve para pisar con mayor tranquilidad y disfrutar la experiencia completamente.

Comprar tenis para ‘running’ tiene como base que tengan una ligera inclinación hacia la punta del pie, muy buen soporte y una buena amortiguación para quienes arrancan, además de que se sientan iguales y un poco sueltos.

Por eso, una persona principiante no debe inclinarse a los más caros, por lo que el especialista Saúl Pérez indicó que es contradictorio suponer que hay unos que sean “los mejores”, ya que este camino se descubre al andar.

“No solo voy a buscar una amortiguación en el soporte del arco plantar, una suela flexible con una tracción suficiente, sino que ya voy a buscar otras cosas importantes, como que ya las tiendas especializadas de ‘running’ hay trotadoras y hay unas plataformas de pisadas”, explicó el experto.

Eso sí, hay un factor clave dentro de esta pasión que crece y es la ilusión que existe por participar en carreras atléticas, realidad sobre la que es determinante entender que es un reto personal y no un factor que juegue en contra.

“Muchas veces uno se compara y creo que ahí es donde tenemos el error: el problema con los demás, es que si yo me comparo con un nivel de vida que no conozco, pues posiblemente me van a pasar, me van a mejorar y yo voy a sentirme frustrado o estresado. La competencia es contigo mismo y debes saber cómo ir progresando para llegar a una carrera de estos niveles”, advirtió.