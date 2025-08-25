Ahorrar en las compras diarias es cada vez más importante para los bogotanos, que buscan opciones para cuidar su bolsillo sin perder calidad. Y es que en todas las localidades de la ciudad existe un lugar con buenos descuentos en todo tipo de artículos y que, en tiempos de viralización en redes, se hacen muy reconocidos.

(Vea también: Así es el ‘outlet’ en Bogotá donde hay ropa desde $ 50.000, de famosa marca y original)

En ese sentido, los ‘outlets’ se han convertido en una de las alternativas más usadas por los amantes del ahorro, pues permiten acceder a productos de marcas reconocidas con precios más bajos que en el mercado tradicional.

La tendencia de visitar las tiendas de descuento y de bajo costo ha crecido de manera notoria en la capital. Expertos han señalado que el consumo responsable y el interés por descuentos en aplicaciones financieras impulsan la popularidad de estos espacios, que hoy son parte esencial de las estrategias de ahorro de miles de familias.

Lee También

La plataforma Priceitcol jugó un papel clave en la identificación de los mejores outlets de Bogotá. Con más de 677.000 seguidores en Instagram, esta comunidad digital convocó una votación en la que miles de usuarios compartieron sus preferencias, destacando locales que ofrecen precios competitivos y amplia variedad de productos.

Los resultados, citados por El Tiempo, dejaron a la supuesta tienda de Temu como el ‘outlet’ más votado en Bogotá, con un 82 % de aprobación. Este establecimiento, que en realidad corresponde a la bodega Flomil, cuenta con dos sedes en Bogotá: una en Barrios Unidos y otra en Bosa. Allí se encuentran productos asiáticos a precios reducidos, además de sucursales en Cali y Barranquilla.

El ranking también incluyó a Brisa, con un 80 % de aprobación y ubicado en la vía Sibaté–Soacha; Alkosto, con 75 % de votos en la calle 45A Sur; y Falabella, con 66 % en sus tiendas de Plaza Imperial y Hayuelos. Estos cuatro completan la lista de los más reconocidos por los compradores capitalinos.

Otros ‘outlets’ recomendados fueron Ara, con un 62 % de aprobación, y sedes en Las Ferias y Plaza España; Imusa, con un 18 % en la Av. Américas; y Éxito, con un 12 % en Fontibón. Cada uno recibió menciones por su capacidad de ofrecer productos a precios más convenientes frente a la competencia.

Finalmente, el medio citado destacó que Priceitcol no solo presenta ‘outlets’ populares, sino que también comparte trucos de ahorro y reseñas de artículos virales. Su aporte se consolida como una guía confiable para quienes buscan aprovechar al máximo sus compras en la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.