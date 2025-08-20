Hace tres años, los seguidores de la marca Dr. Martens tuvieron que despedir con tristeza las tiendas que se mantuvieron abiertas en Colombia por más 15 años, y en las que podían encontrar el famoso calzado que, pese a no ser de los más baratos del mercado, los cautivó por sus diversos diseños.

En ese momento, la compañía británica adujo esa mala noticia a decisiones corporativas que los llevaron a cerrar sus operaciones en otros países de Latinoamérica, pero manteniendo sus ventas a través de marcas que se dedican a importar esas reconocidas botas en varias ciudades del país.

Justamente, la compañía chilena Falabella es una de las que continúa comercializando el calzado de Dr. Martens en Colombia, ofreciendo varios modelos clásicos de la marca y que se convirtieron en los favoritos de buena parte de los compradores.

A través de su página web, la tienda está ofertando algunos modelos y con descuentos que se acercan al 25 %, comentando que se trata de ediciones de botas y zapatos en colores café y negros, que pueden ser adquiridos de inmediato y con entregas o envíos a domicilios en hasta 90 minutos, dependiendo de la referencia elegida.

Los modelos ofertados son para hombres y mujeres, por lo que las opciones son variadas. Por ejemplo, la referencia Sinclair Black Milled Nappa para dama, que suele costar $ 1’129.990, en esa promoción se puede adquirir desde $ 847.990, es decir con 25 % de descuento.

Las botas Dr. Martens para Hombre, del modelo 1460 Black Smooth, están rebajadas de $ 919.990 a $ 689.990, siendo uno de los de mayor pedido en esa promoción.

Según señala Falabella, son al menos 10 los diseños de botas y zapatos que se encuentran con descuento y aquellas personas que deseen comprarlas tendrán habilitada la promoción, con cualquier medio de pago, hasta el próximo primero de septiembre de 2025, a través de su página de internet.

¿Cuál es el origen de Dr. Martens?

La compañía Dr. Martens tiene orígenes ingleses. Hacia el año 1901, la familia Griggs hacía botas y calzado de trabajo en su fábrica, ubicada en Wollaston, Northamptonshire. En 1959, Bill Griggs descubrió las suelas amortiguadas de Martens y Funk y desde allí inició a implementarlas como el complemento perfecto para su calzado.

