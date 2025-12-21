El mediocampista antioqueño es uno de los futbolistas más talentosos de su generación, autor de goles históricos y protagonista de noches inolvidables en mundiales, finales y clásicos.

(Vea también: Teófilo Gutiérrez dejó fríos a hinchas de Junior con lo que dijo sobre su futuro; ¿se retira?)

Sin embargo, detrás de esa imagen de ‘crack’ y figura, el paisa cargó durante años un dolor profundo que muy pocos conocían y que, según él mismo confesó, le cambió la vida por completo.

Por primera vez, Quintero habló con total franqueza sobre ese episodio en un pódcast recientemente estrenado por Maluma, un espacio en el que el cantante antioqueño invita a celebridades a contar historias personales que casi nunca salen a la luz.

Allí, el volante recordó la muerte de su abuela en 2014 y explicó cómo ese hecho lo sumió en una tristeza tan profunda que pasó tres años sin encontrar una razón para vivir.

“Mi abuela murió y a mí se me acabó la razón de vivir”, dijo Quintero, sin rodeos, al explicar el impacto que tuvo esa pérdida en su vida personal y profesional. El futbolista dejó claro que no se trataba de una relación común entre abuela y nieto, sino de un vínculo mucho más fuerte, casi paternal.

“Desde que tengo uso de razón, mis abuelos fueron mis figuras paternas. Mi abuelo vendía chance y nos mantenía a 13 personas y mi abuela lideraba desde la casa. Yo fui criado por mis abuelos”, relató el jugador, evidenciando el papel central que ellos tuvieron en su formación y en su carácter.

Quintero situó ese momento en uno de los puntos más altos de su carrera. Venía de disputar el Mundial de Brasil 2014, donde había tenido una destacada actuación con la Selección Colombia y había marcado un gol ante Costa de Marfil. Además, su nombre empezaba a sonar con fuerza en el fútbol europeo.

“Ella murió en el 2014, yo venía del Mundial de Brasil, que me había ido muy bien, le había hecho gol a Costa de Marfil, me quería el Arsenal, me quería el uno y el otro…”, recordó. No obstante, mientras su carrera parecía despegar, su vida personal se derrumbó de forma abrupta.

Acá, el momento en el que cuenta la historia (minuto 34:42):

El futbolista contó que incluso tuvo un sueño premonitorio antes de enterarse de la noticia. “Y yo sueño que le estoy limpiando lágrimas a mi abuelo y le digo ‘abuelo, no llore que donde está mi abuela está bien’”, narró. Al despertar, la realidad lo golpeó con toda su crudeza: “Cuando yo me levanto, me llegó un mensaje: ‘Pa’, mucha fuerza, la abuelita murió’”.

A partir de ahí, todo cambió. Quintero regresó a Colombia y comenzó una etapa oscura que, según confesó, pasó desapercibida para muchos aficionados y para el entorno del fútbol. “Volví a Colombia y ahí empezó otra cosa en mi vida: los traumas, los dolores, yo no quería nada durante 3 años”, afirmó. El jugador describió sentimientos constantes de tristeza y rabia, marcados por la ausencia de la persona más importante para él.

Esa desmotivación también tuvo consecuencias en su carrera en Europa y afectó profundamente a su abuelo, quien veía cómo el sueño de su nieto se desvanecía. “Llegó un momento en que yo estaba en Europa desmotivado y a mi abuelo eso lo terminó de liquidar”, confesó.

Fue entonces cuando tomó una decisión radical, impulsada tanto por el amor como por la necesidad de sanar. “Yo dije ‘tengo que cumplirle un sueño a mi abuelo y el mío’: jugar en el Medellín. Voy a ser feliz, no me importa, dejo todo y me voy al Medellín”, relató Quintero, dejando claro que ese regreso no fue solo una elección deportiva, sino una búsqueda personal de sentido y felicidad.

El testimonio de Juan Fernando Quintero dejó al descubierto una faceta desconocida de su vida y explicó, desde su propia voz, por qué hubo momentos en los que su talento parecía apagarse. Una historia de dolor, duelo y amor familiar que, hasta ahora, pocos conocían y que revela al ser humano detrás del futbolista.

