El atacante guajiro se anotó todo un golazo en el duelo del Bayern Múnich ante el Union Berlín por una nueva fecha de la Bundesliga.

La jugada del delantero de la Selección Colombia tuvo de todo. Una pared, una barrida para recuperar el balón en la línea de fondo y finalmente un golazo tras un disparo lanzado desde una zona prácticamente sin ángulo.

Este fue el gol de Díaz con el Bayern:

El equipo local, el Union Berlín, abrió el marcador al minuto 26 con un gol de Danilho Doekhi, quien aprovechó un tiro de esquina desde la derecha y venció a Manuel Neuer con un remate que se le escapó por debajo del cuerpo.

Tras el gol, Union Berlín mantuvo la presión y dominó por varios minutos, complicando al Bayern, que no encontraba cómo salir de su campo. Sin embargo, el conjunto bávaro reaccionó y empezó a controlar la posesión.

La figura del primer tiempo fue el colombiano Luis Díaz, quien primero sufrió una falta que provocó la primera amarilla del juego y luego, al minuto 37, marcó el mencionado golazo desde un ángulo muy cerrado, igualando el marcador 1-1. Díaz estuvo cerca del segundo tanto tras un pase de Harry Kane, pero resbaló al rematar.

Kane también tuvo una anotación anulada por fuera de juego. El partido se fue al descanso con ambos equipos mostrando intensidad, opciones de gol y gran ritmo ofensivo, dejando todo abierto para la segunda parte en el estadio del Union Berlín.

El equipo dirigido por Vincent Kompany no bajó los brazos y, en los minutos finales, el propio Harry Kane redimió su error marcando el gol del empate 2-2 con un potente cabezazo al minuto 90+3, salvando el invicto de los bávaros.

El encuentro fue vibrante, con dominio alterno y una destacada actuación defensiva del Union Berlín, que resistió la presión del Bayern hasta el final. La igualdad se considera un resultado justo por lo mostrado en la cancha, dejando un gran espectáculo para los aficionados en Berlín.

El partido terminó con un emocionante empate 2-2, en un duelo lleno de intensidad y opciones para ambos equipos.

