Mientras que las miradas apuntan al sorteo del Mundial de 2026, Bild puso en evidencia lo que denominó el “laboratorio secreto” de Bayern Múnich, desarrollado por Vincent Kompany, con un método muy innovador para prevenir lesiones en los jugadores.

Sigue a PULZO en Discover

En los entrenamientos, varios futbolistas llevan pequeños parches color piel en los lóbulos de las orejas, lo cual no es decoración al azar: esos parches son parte de un sistema para extraer pequeñas muestras de sangre de forma rápida antes de casi cada sesión. Así se nota en Luis Díaz:

El objetivo es monitorear de manera constante dos biomarcadores clave: el lactato (que refleja el estrés metabólico) y la creatina quinasa (CK), un indicador importante para detectar daño muscular.

La ventaja de este enfoque es que permite ajustar las cargas de entrenamiento en tiempo real. Si los valores suben demasiado, los preparadores físicos bajan la intensidad de la sesión para “evitar sobrecargas y reducir el riesgo de lesiones”, según informó Bild, replicado por FCB Inside. Este procedimiento ya existía antes, pero bajo Kompany se está aplicando con más frecuencia y riguroso seguimiento.

Lee También

Los medios lo llaman “método del pellizco en la oreja” y es muy eficiente: es rápido, poco invasivo y estresante para los jugadores, y los resultados se integran directamente en sistemas de análisis del departamento médico para una gestión precisa del riesgo.

Además, este enfoque ha mostrado resultados prometedores: hasta ahora, el Bayern ha reportado muy pocas lesiones musculares, lo cual es notable para un equipo con calendario cargado. Luis Díaz es uno de los favorecidos por este sistema.

Kompany y su equipo han apostado por la medicina deportiva y el diagnóstico continuo como herramientas clave para optimizar el rendimiento. Él mismo ha destacado que estas pruebas permiten conocer a los jugadores “no solo como futbolistas, sino también desde su salud física”, lo que les da datos relevantes para diseñar un entrenamiento más personalizado.

¿Cómo va Bayern Múnich en la actual temporada?

Bayern Múnich ha arrancado la temporada 2025-2026 con una potencia desbordante, consolidándose como uno de los equipos más dominantes de Europa por su rendimiento ofensivo y regularidad.

Bajo la dirección de Vincent Kompany, el equipo ha encadenado una racha impresionante de victorias en los distintos torneos: alcanzaron 16 triunfos consecutivos oficiales, sumando Supercopa, Bundesliga, Copa de Alemania y Champions.

En la liga alemana, el Bayern se mantiene en lo más alto de la tabla con un arranque casi perfecto. Esa solidez le ha permitido marcar una diferencia notable respecto a sus rivales, posicionándose con comodidad como candidato número uno al título.

Uno de los aspectos más destacados ha sido el récord goleador del equipo. De acuerdo con informes, el Bayern ha marcado un promedio altísimo en sus primeras semanas, lo que demuestra una eficacia ofensiva difícil de igualar.

En particular, jugadores como Harry Kane y Luis Díaz han sido fundamentales, aportando constantemente en los momentos decisivos del partido.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz ya suma 11 goles oficiales con Bayern Múnich, en un arranque más que notable con el equipo bávaro en la temporada 2025-2026, según el registro más reciente del club.

Díaz ha mostrado un arranque brillante con Bayern: en competencias como la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Champions League, ha convertido varios tantos que destacan por su impacto.

Además, anotó su primer gol con el Bayern durante la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, lo que marcó el inicio de su cuenta goleadora con su nuevo club.

En la Champions League, Díaz también ha dejado huella: ya concretó su primer tanto en el torneo continental vistiendo la camiseta del Bayern durante un triunfo por 3-0 frente al Brujas. Más reciente, anotó doblete contra PSG.

Con su talento y contribuciones, Luis Díaz se perfila como una pieza clave en el ataque del Bayern Múnich esta temporada.

* Pulzo.com se escribe con Z