Luego de los movimientos en la Eliminatoria de Conmebol al Mundial de 2026, Luis Díaz volvió a la disciplina con Bayern Múnich para confirmar el buen momento que vive en el arranque de temporada.

Lo cierto es que el goleador de la Selección Colombia se encontró con una especie de sorpresa dentro de la plantilla que dirige el estratega belga Vincent Kompany, del que ha recibido notable apoyo.

Si bien Bayern Múnich anunció un revolcón en los fichajes, una nueva figura se sumó al ataque para la presente temporada en medio de una alerta por la que pasa el equipo en términos de recambio.

El senegalés Nicolas Jackson llegó para competirle un lugar a Díaz en la lucha por un puesto como titular, aunque los propios medios alemanes advirtieron que tiene un gran reto en ese sentido.

A pesar de esto, el panorama toma un rumbo especial para el delantero colombiano de 28 años luego de su retorno al encontrarse con un futbolista del que se espera mucho en el club bávaro.

¿Quién es Nicolas Jackson, nuevo refuerzo de Bayern Múnich?

Nicolas Jackson es un delantero senegalés de 24 años que recientemente se convirtió en nuevo refuerzo del Bayern Múnich, cedido por el Chelsea para la temporada 2025‑26. Nació el 20 de junio de 2001 y mide aproximadamente 1,86metros con peso de unos 78 kilogramos.

Se formó en clubes de Senegal, empezando por Casa Sports, y debió hacer su transición al fútbol europeo en 2019 cuando fichó por el Villarreal (España). Durante su tiempo en España jugó con Villarreal B, y también fue cedido al CD Mirandés para ganar experiencia en Segunda División.

En la temporada 2022‑23 en Villarreal logró cierta proyección, marcando varios goles en La Liga, lo que le abrió paso luego hacia Chelsea en 2023. Bayern lo adquirió en calidad de préstamo del Chelsea para la temporada 2025‑26.

Según lo describe Bayern, Jackson no es únicamente un ‘9’ clásico: posee velocidad, buen juego de espalda a la portería, capacidad para desmarcarse, y hacer daño también viniendo desde posiciones ligeramente retrasadas.

Su llegada al Bayern se interpreta como una apuesta por juventud + proyección. El club espera que aporte profundidad ofensiva, velocidad y capacidad goleadora para acompañar al equipo en Bundesliga y torneos internacionales.

¿Qué problema tiene Bayern Múnich en ataque en temporada 2025-2026?

Max Eberl, directivo de Bayern Múnich, reconoció que el ataque del equipo tiene poco recambio para esta temporada, en un tema que Bild profundizó al titular “Kompany ahora enfrenta una alerta ofensiva”, al indicar que luego del partido de jugadores como el colombiano en Eliminatoria es difícil que tenga descanso a pesar del desgaste.

“Luis Díaz (28) siguió jugando en Venezuela durante la noche del miércoles, no llegará a Múnich hasta el jueves y solo participará en el último entrenamiento [el viernes] antes del partido contra el HSV. Es poco probable que Jackson regrese a la Sabener Strasse hasta el jueves y tendrá un máximo de dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. Ambos fichajes podrían descansar con una plantilla bien formada, algo [que es] prácticamente imposible en el Bayern en estos momentos”, indicó Bild.

El tema dejó en evidencia un punto que para el medio especializado es motivo de preocupación para la presente temporada, de cara al Mundial de 2026 y la cantidad de retos que llevarán al desgaste de los jugadores por los viajes con sus respectivos seleccionados.

De hecho, la mencionada alerta surgió al notar que para este caso no se le puede dar descanso a Díaz a pesar de que viene con una importante carga de minutos jugados en ambos partidos de Eliminatoria en Conmebol contra Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3).

Lo llamativo es que el tema no es exclusivo del colombiano, pues el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise también tuvieron actividad con sus respectivos países, por lo que el problema quedó planteado.

¿Cuándo juega su próximo partido Bayern Múnich?

El próximo partido del Bayern Múnich, según los calendarios actuales de la Bundesliga, es contra el Hamburger SV (HSV). El encuentro se jugará el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allianz Arena, el estadio del Bayern en Múnich.

Este partido corresponde a la jornada 3 del campeonato alemán, y es la primera presentación del Bayern en casa después del receso internacional y tras haber iniciado la temporada con resultados favorables.

El equipo viene en un buen momento, pero por ahora se busca que no haya ninguna clase de sorpresa en contra en el arranque de la competencia de primera división en Alemania.

