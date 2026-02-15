Se trata de Nhora Mondragón, quien recientemente asumió como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), uno de los cargos más cercanos al jefe de Estado.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado)

Su aparición no pasó desapercibida, pues se dio en medio de uno de los momentos más sensibles del Gobierno, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que fijó un incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026.

Lee También

¿Quién es Nhora Mondragón?

Nhora Mondragón llegó al Dapre hace pocas semanas, en reemplazo de Angie Rodríguez, y desde entonces se convirtió en una de las personas con acceso directo al presidente.

Esta dependencia es considerada estratégica, ya que coordina la agenda presidencial, articula el trabajo entre ministerios y sirve como enlace entre el mandatario y el resto del Ejecutivo.

Dentro del Gobierno, Mondragón es vista como una funcionaria cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti, debido a que antes de su nombramiento se desempeñaba como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en esa cartera.

Su llegada al Dapre refuerza la influencia del Ministerio del Interior en el núcleo más cercano al presidente, pues este cargo es uno de los que tienen contacto permanente con el mandatario y participan en decisiones de alto nivel.

Lee También

Antes de formar parte del equipo del Gobierno nacional, Mondragón también tuvo un papel relevante en el ámbito local. Fue secretaria de Gobierno durante la administración del entonces alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, entre septiembre de 2021 y el final de ese mandato.

En ese cargo, estuvo al frente de temas relacionados con seguridad, orden público y convivencia, áreas clave en una ciudad que atravesaba fuertes retos sociales.

Ese recorrido le permitió consolidar una trayectoria en temas institucionales y de gobernabilidad, lo que posteriormente facilitó su llegada al Ejecutivo nacional.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.