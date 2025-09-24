Un nuevo hecho de violencia sacudió Estados Unidos en la mañana de este miércoles 24 de septiembre, pues las autoridades reportaron un tiroteo en Dallas, estado de Texas, contra un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según las primeras informaciones, el atacante, desde un techo cercano al sitio, comenzó a disparar probablemente con un arma de francotirador, alcanzando a tres personas, de las cuales una falleció, mientras que las otras dos fueron trasladadas a un hospital cercano para tratar las heridas.

Luego, dijo la secretaria de estado Kristi Noem, el hombre se disparó, quitándose la vida.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities. The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound. While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

Ante esto, el director general de ICE, Todd Lyons, aseguró que este no era un ataque contra los inmigrantes, sino contra los agentes de dicho departamento, pues hay mucho rencor en contra de las políticas que se están manejando y por eso este es el tercer ataque contra estos centros a lo largo del año.

“Esto demuestra que la violencia está creciendo contra los agentes de ICE. Esta es la tercera vez que se reporta un tiroteo, especialmente en el área de Dallas, entonces en serio, es triste que la violencia esté creciendo tanto contra nosotros por la aplicación de la ley”, dijo el director de ICE, en diálogo con CNN.

De hecho, esta teoría del ataque contra los agentes de ICE la confirmó el director del FBI, Kash Patel, ya que en el sitio en el que estaba el tirador se encontraron balas que tenían escrita la frase “anti ICE”, tal como lo mostró en una fotografía.

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities. While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025

Por lo pronto, las autoridades no han revelado las identidades de las personas afectadas ni de los fallecidos, pero lo cierto es que la situación ya está controlada y se esperan medidas más estrictas para evitar que se presenten más casos como estos en el territorio norteamericano.

