La tranquilidad del campus de la Universidad de Massachusetts en Boston se vio interrumpida este jueves 11 de septiembre por un reporte de tiroteo que activó todos los protocolos de emergencia.

El incidente comenzó hacia las 3:40 p.m., hora local, cuando estudiantes y personal recibieron una alerta de “amenaza a la seguridad pública” que les ordenaba mantenerse alejados de las zonas del Campus Center, Residence Hall East y el Instituto Edward M. Kennedy.

De inmediato, la policía de Boston y la policía Estatal de Massachusetts se desplazaron hasta el lugar y ordenaron evacuar a los estudiantes. La institución canceló todas las clases y actividades programadas para la tarde de este jueves.

UMB Emergency Alert: Police have reported the incident on campus all clear. There is no ongoing threat to the community. — UMass Boston (@UMassBoston) September 11, 2025

Autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad en Boston

El campus fue rodeado por varias unidades de Policía que adelantaron inspecciones en los edificios y áreas abiertas, buscando cualquier amenaza que pudiera poner en riesgo la integridad de la comunidad universitaria.

“Las autoridades continuarán investigando este incidente. Se ruega a cualquier persona que tenga información relevante que la reporte a la Policía”, indicó la Policía Estatal de Massachusetts.

Durante el operativo, los alumnos recibieron mensajes de texto y correos electrónicos con instrucciones precisas de no salir de sus habitaciones ni abrir las puertas a personas que no fueran agentes de Policía.

Law enforcement will continue to investigate this incident. Anyone with relevant information is asked to report it to Police. As always, if you see something suspicious, call 911. https://t.co/w1F1MOPBRh — Massachusetts State Police (@MassStatePolice) September 11, 2025

Universidad canceló actividades y mantiene investigación abierta

La Universidad de Massachusetts en Boston confirmó el hecho en sus redes sociales y emitió un breve comunicado:

“Alerta de Emergencia UMB: Clases y actividades canceladas por la tarde. Investigación policial en curso. Más información próximamente”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo víctimas ni si se logró ubicar a algún sospechoso. Las autoridades permanecen en el lugar para garantizar la seguridad y descartar cualquier riesgo para los estudiantes.

🚨 BREAKING: MASS SHOOTING REPORTED AT UMASS-BOSTON. Students seen fleeing. pic.twitter.com/pNa41Rp4xr — Maine (@TheMaineWonk) September 11, 2025

Hay que recordar que este miércoles por la tarde Charlie Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado al recibir un disparo en el cuello durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah.

Se cree que el disparo partió de un edificio cercano, desde una azotea, mientras Kirk participaba en su gira “American Comeback Tour”.

Las autoridades todavía no han detenido al responsable, pero ya se publicaron imágenes de una persona de interés, y el FBI ofreció una recompensa por información que ayude a capturar al autor del crimen.

