Este lunes 15 de septiembre de 2025, el municipio de Gran Morelos, Chihuahua, fue escenario de un enfrentamiento a tiros durante una reunión familiar con motivo de las fiestas patrias. Según confirmaron las autoridades locales, el saldo de esta tragedia fue de seis personas muertas y nueve heridas. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, el tiroteo se detonó a partir de una discusión en el transcurso de la celebración, y entre los presentes se encontraban familiares de un jefe policial recién detenido por el asesinato de su pareja, hecho ocurrido días antes.

(Vea también: Aparece video de captura del presunto sicario que disparó a Charlie Kirk en EE. UU.; es anciano)

“Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y reafirmamos nuestro compromiso por garantizar la seguridad y paz a nuestra población”, declaró a la prensa el fiscal general de Chihuahua, Estados Unidos de México.

No obstante, este suceso no es aislado. De hecho, se inscribe en un contexto de crisis de violencia por el que atraviesa México. En el año 2024, el índice de homicidios en el país registró una alza hasta llegar a 24 por cada 100,000 habitantes. Esta cifra, según informó la administración estatal, es consecuencia principalmente del impacto de la actividad de los grupos de narcotráfico y también a raíz de conflictos familiares, la violencia de género y episodios de intolerancia que desembocan en agresiones armadas.

Lee También

Los involucrados participaban en un festejo con motivo de la independencia de México, que se conmemorará oficialmente este martes, añadió la fuente. Cinco hombres fallecieron en el sitio y uno más en un hospital, mientras que otras nueve personas resultaron heridas.

Pocos días atrás, México sufrió otra tragedia en Ciudad de México, cuando un camión cisterna explotó en Iztapalapa. Según declaró la Alcaldesa Clara Brugada, se registraron 10 muertos y 54 personas hospitalizadas tras el accidente. Las pesquisas preliminares señalan que el vehículo circulaba a exceso de velocidad. Tras el accidente, las autoridades anunciaron la decisión de promover una regulación más estricta para el tránsito de vehículos que transporten combustibles en la metrópoli.

Desde la actividad del narcotráfico, los conflictos familiares, la violencia de género, hasta las imprudencias viales, son todos factores que contribuyen a la configuración de este escenario. Además, el problema de la impunidad y la corrupción en ciertos sectores del Gobierno mexicano representan desafíos adicionales que dificultan el trabajo por la seguridad y la paz social.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.